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Деятелям культуры Самарской области вручили премии

В среду, 26 апреля, губернатор Николай Меркушкин принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов губернских премий в области культуры и искусств за 2016 год и победителей конкурса на предоставление губернских грантов в области культуры и искусств за первое полугодие 2017 года.

- Буквально два дня назад я встречался здесь с лауреатами премии "Золотая Маска": впервые в истории регион получил сразу две этих престижных награды. Это признание заслуг в области театральной деятельности, мастерство наших коллективов и персональных исполнителей. Это большой успех, - сказал глава региона.

Николай Меркушкин добавил, что региональные власти оказывают работникам сферы культуры серьезную поддержку. Одним из примеров этой поддержки являются как раз губернские премии и гранты.

В 2014 году их количество увеличили в два раза. Сумма достигла 100 тысяч рублей. На предоставление губернских грантов в области культуры и искусств предусматриваются средства из областного бюджета в размере 3,75 млн рублей, при этом размер гранта составляет до 250 тысяч рублей.
Помимо финансовой помощи артистам и творческим коллективам, областное правительство ведет работу по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. Так, близки к завершению работы по реконструкции Самарского театра юного зрителя и Самарского театра кукол. В ближайшее время предстоит определиться с концепцией реконструкции Самарского театра драмы, появится новый зрительный зал у новокуйбышевского театра "Грань".

- Три года назад мы удвоили число премий для того, чтобы расширить круг людей, которых необходимо поддержать, придать их работе общественное признание, - сказал глава региона. Николай Меркушкин добавил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию как в стране, так и в Самарской области, региональные власти будут всегда поддерживать деятелей культуры и искусств.

Николай Меркушкин вручил заслуженные дипломы актерам, музыкантам, писателям и архитекторам. В ходе церемонии все лауреаты благодарили главу региона за поддержку, которую в непростое время оказывают отрасли культуры областное правительство и лично губернатор.

- Хотелось бы выразить благодарность Николаю Ивановичу от всех сызранцев за то, что нам отремонтировали здание театра. Наш театр стал настоящим культурным центром всей Сызрани, на концерты теперь приезжают даже из Самары, - сказал руководитель Сызранского муниципального оркестра русских народных инструментов Сергей Иванченко.

Заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры Юрий Паршин заметил, что за последние несколько лет праздничная культура в регионе получила новый виток развития.

- Сегодня наши площади и главные концертные площадки заговорили о главных ценностях нашей страны. Жители губернии стали чувствовать единение друг с другом и стали действительно народом, - сказал он.
 
Дата: 27 апреля 2017 , 13:30
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Автор текста: Михаил Блохин
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