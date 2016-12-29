Детям-сиротам вручили ключи от квартир

Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению. Сам дом доступен для людей с ограниченными возможностями, а во дворе есть детская площадка.Ключи детям-сиротам вручал Глава Самары Олег Фурсов.- Мы понимаем насколько это важно, ведь у вас появляется возможность обустроить своё гнездышко, завести семью, воспитывать детей. Но кроме этого, перед нами стоит задача помогать вам выстраивать траекторию вашего профессионального развития, - отметил Олег Фурсов. - Важно, чтобы у вас была возможность трудоустраиваться и быть полезными обществу. Надеюсь, что та возможность, которую вы сегодня получаете, распахнет двери в хорошую, насыщенную и интересную жизнь.Отметим, всего за прошедшие два года было распределено 149 квартир для этой категории горожан. В первом квартале 2017 года ещё 65 квартир будут предоставлены детям-сиротам в новостройке в Советском районе Самары. Также сейчас строятся 128 квартир для детей-сирот в микрорайоне Волгарь.Добавим, жилье для детей-сирот в городе формируется за счет средств федерального, областного и городского бюджета. Финансирование ведется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года».