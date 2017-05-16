Детское одеяло из искусственных материалов может стать достойной альтернативой натуральному наполнителю
Во сне малыш проводит большую часть времени в самом начале своей жизни. Поэтому требования к качеству постели и постельных принадлежностей для детей являются особенно высокими. Большое внимание следует уделить, в частности, выбору одеяла, которое обеспечивает малышу комфортную температуру во время отдыха. Сегодня их производят как из натуральных, так и из искусственных материалов. При этом каждый вариант имеет свои плюсы и минусы и требует тщательного рассмотрения.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПУХ
Качественные пуховые одеяла, в большом ассортименте представленные на сайте http://postel-samara.ru/odeyala/, являются оптимальным вариантом для холодной зимы. Однако медики рекомендуют использовать их только, если температура в помещении является достаточно низкой - около 16-18 градусов. В противном случае ребенок может перегреться, чего допускать категорически не рекомендуется. Пуховые одеяла очень легкие и мягкие, прекрасно сохраняют тепло и попускают воздух. Вместе с тем, следует быть готовым к тому, что они потребуют особого ухода. Такие изделия нужно регулярно проветривать и просушивать, ведь пух впитывает влагу и отсыревает. Кроме того, не подойдет такой вариант для аллергиков.
ШЕРСТЬ
В качестве основы здесь может использоваться овечья, верблюжья, козья, мериносовая шерсть. Эти одеяла также легкие, практичные, очень теплые и комфортные. К тому же, они не вызывают сложностей в уходе, способны быстро впитывать влагу, оставаясь снаружи сухими. Подобрать детские одеяла из шерсти можно в разделе «Детские одеяла» сайта http://postel-samara.ru/odeyala/detskie_odeyala/. Недостатком таких изделий стоит назвать привлекательность для моли и возможные аллергические реакции.
БАМБУК
Этот материал стал популярным в нашей стране не так уж давно, однако стремительно завоевывает почитателей. Бамбуковые одеяла отличаются легкостью и комфортностью, отлично согревают ребенка, не вызывают аллергии. Они прекрасно подойдут для летнего сна, а также для прогулки зимой. Единственный их минус - более высокая стоимость в сравнении с альтернативными вариантами.
Также для малыша можно подобрать качественное одеяло с синтетическим наполнителем. В интернет-магазине http://postel-samara.ru/odeyala/200x220/ можно, к примеру, выбрать изделия из искусственного пуха. Такие одеяла гипоаллергенны, обеспечивают отличную теплоизоляцию, просты в уходе и эксплуатации. Конечно же, качество этих изделий во многом зависит от производителя, поэтому лучше отдавать предпочтение проверенным компаниям.
На правах рекламы.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПУХ
Качественные пуховые одеяла, в большом ассортименте представленные на сайте http://postel-samara.ru/odeyala/, являются оптимальным вариантом для холодной зимы. Однако медики рекомендуют использовать их только, если температура в помещении является достаточно низкой - около 16-18 градусов. В противном случае ребенок может перегреться, чего допускать категорически не рекомендуется. Пуховые одеяла очень легкие и мягкие, прекрасно сохраняют тепло и попускают воздух. Вместе с тем, следует быть готовым к тому, что они потребуют особого ухода. Такие изделия нужно регулярно проветривать и просушивать, ведь пух впитывает влагу и отсыревает. Кроме того, не подойдет такой вариант для аллергиков.
ШЕРСТЬ
В качестве основы здесь может использоваться овечья, верблюжья, козья, мериносовая шерсть. Эти одеяла также легкие, практичные, очень теплые и комфортные. К тому же, они не вызывают сложностей в уходе, способны быстро впитывать влагу, оставаясь снаружи сухими. Подобрать детские одеяла из шерсти можно в разделе «Детские одеяла» сайта http://postel-samara.ru/odeyala/detskie_odeyala/. Недостатком таких изделий стоит назвать привлекательность для моли и возможные аллергические реакции.
БАМБУК
Этот материал стал популярным в нашей стране не так уж давно, однако стремительно завоевывает почитателей. Бамбуковые одеяла отличаются легкостью и комфортностью, отлично согревают ребенка, не вызывают аллергии. Они прекрасно подойдут для летнего сна, а также для прогулки зимой. Единственный их минус - более высокая стоимость в сравнении с альтернативными вариантами.
Также для малыша можно подобрать качественное одеяло с синтетическим наполнителем. В интернет-магазине http://postel-samara.ru/odeyala/200x220/ можно, к примеру, выбрать изделия из искусственного пуха. Такие одеяла гипоаллергенны, обеспечивают отличную теплоизоляцию, просты в уходе и эксплуатации. Конечно же, качество этих изделий во многом зависит от производителя, поэтому лучше отдавать предпочтение проверенным компаниям.
На правах рекламы.
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Детское одеяло из искусственных материалов может стать достойной альтернативой натуральному наполнителю
Во сне малыш проводит большую часть времени в самом начале своей жизни.
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