Детская художественная школа №1 имени Г.Е. Зингера празднует 55-летие

Напомним, ДХШ №1 основал Григорий Зингер – офицер морского флота, художник, участник Великой Отечественной войны в составе Северного и Тихоокеанского флотов. В 2007 году школе присвоено имя ее первого директора.Отметим, школа в течение многих лет является одним из ведущих учебных заведений в предпрофессиональной подготовке в области изобразительного искусства. В учреждении обучают основам изобразительной грамоты и готовят учеников для поступления в ссузы и вузы. Многие выпускники школы продолжили свое образование в ведущих художественных заведениях страны.