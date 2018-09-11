Дети-сироты получили новые квартиры в Крутых Ключах

- Квартиру я ждала три года, до этого мы вместе с братом жили с опекуном, - рассказала студентка колледжа Алена Кондратьева. - Рада, что получила жилье в этом районе. Тут просторно, есть вся необходимая инфраструктура - магазины, банк, детский сад и школа. В двух минутах ходьбы - конечная остановка автобуса.«Стаж» Валентины Гончарени - шесть лет.- Уже не верилось, настолько все затянулось. Неожиданно, конечно, все произошло. Я сейчас очень рада, - сказала девушка.- Не ожидал, что квартиры будут с ремонтом. Да и сам район неплохой. Большая транспортная развязка, магазинов много. Обещают еще и спортзал построить, будет вообще здорово, - говорит Андрей Шумаев.Ключи от квартир ребятам вручили в минувшую пятницу. Молодых людей поздравили глава региона Дмитрий Азаров и мэр Самары Елена Лапушкина.- Обеспечить всех детей-сирот квартирами - задача непростая. Но благодаря президенту Владимиру Владимировичу Путину этой работе придан новый импульс. Уверен, в будущем она будет решаться гораздо быстрее. Неправильно ждать собственное жилье по пять лет, этот срок будет сокращен, - заверил Азаров.Глава региона заглянул в гости к одному из новоселов - Василию Вострову. Молодой человек месяц назад вернулся из армии.- Приходилось то у друга жить, то у сестры. Сейчас уже свой дом буду обустраивать, - рассказал дембель.Квартирой молодой человек, кстати, строитель по образованию, очень доволен. С ним согласился и Азаров.- Современная квартира, все очень качественно сделано, - резюмировал он. - Район развивается, строятся новые школы и детские сады, объекты инфраструктуры. Создаются все условия для того, чтобы жить счастливо и растить детей.