Детей-инвалидов, которые не живут в общежитиях, обеспечат двухразовым питанием

Оно касается предоставления бесплатного двухразового питания ученикам с ограниченными возможностями здоровья, которые не живут в интернатах и общежитиях.Для этого потребуется выделить 140 миллионов рублей из областного бюджета. Решение о принятии изменений примут на заседании губернской думы. В случае одобрения большинством депутатов, бесплатное питание начнут предоставлять с 1 января 2019 года.По данным министерства образования и науки Самарской области, сейчас в школах учится 3500 детей с ограниченными возможностями здоровья, 300 - в вузах и ссузах. Тем, кто проживают в интернатах и общежитиях, предоставляют бесплатное питание, а также обеспечивают их питанием, одеждой, обувью.