Детей-инвалидов, которые не живут в общежитиях, обеспечат двухразовым питанием
Во вторник, 11 сентября, в Самарской Губернской Думе прошло заседание комитета по образованию и науке. Депутаты предложили внести изменение в закон «Об образовании в Самарской области».
Оно касается предоставления бесплатного двухразового питания ученикам с ограниченными возможностями здоровья, которые не живут в интернатах и общежитиях.
Для этого потребуется выделить 140 миллионов рублей из областного бюджета. Решение о принятии изменений примут на заседании губернской думы. В случае одобрения большинством депутатов, бесплатное питание начнут предоставлять с 1 января 2019 года.
По данным министерства образования и науки Самарской области, сейчас в школах учится 3500 детей с ограниченными возможностями здоровья, 300 - в вузах и ссузах. Тем, кто проживают в интернатах и общежитиях, предоставляют бесплатное питание, а также обеспечивают их питанием, одеждой, обувью.
Оно касается предоставления бесплатного двухразового питания ученикам с ограниченными возможностями здоровья, которые не живут в интернатах и общежитиях.
Для этого потребуется выделить 140 миллионов рублей из областного бюджета. Решение о принятии изменений примут на заседании губернской думы. В случае одобрения большинством депутатов, бесплатное питание начнут предоставлять с 1 января 2019 года.
По данным министерства образования и науки Самарской области, сейчас в школах учится 3500 детей с ограниченными возможностями здоровья, 300 - в вузах и ссузах. Тем, кто проживают в интернатах и общежитиях, предоставляют бесплатное питание, а также обеспечивают их питанием, одеждой, обувью.
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