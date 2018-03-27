Депутаты губдумы отменили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в общепитах

31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота спиртного в России. По закону, в заведениях общественного питания запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00. Дополнительные ограничения на продажу вправе устанавливать только федеральные власти. Между тем в Самарской области до сих пор действовал собственный антиалкогольный закон, запрещавший продажу спиртного в общепитах площадью меньше 50 кв. м в многоквартирных домах. То есть в регионе были запрещены так называемые мелкие «разливайки». Заведения площадью выше 50 кв. м могли продавать спиртное только 10:00 до 22:00.

Эти дополнительные ограничения противоречили нормам федерального законодательства, поэтому прокурор Самарской области требовал их исключить. Депутаты губернской думы приняли соответствующее решение.