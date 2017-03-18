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Депутаты Самарской городской думы проинспектировали общеобразовательные учреждения

Любой родитель хочет быть уверен, что с его ребенком в школе все будет в порядке. Безопасность детей - особая тема. На днях состоялось совместное выездное мероприятие комитета по образованию, контрольного комитета и Общественного совета при самарской городской думе.

Достойный уровень

- Последние несколько лет депутаты и городские власти уделяют большое внимание безопасности в школах, - говорит председатель контрольного комитета думы Вячеслав Гришин. - Мы регулярно посещаем образовательные учреждения, вместе с педагогами обсуждаем существующие проблемы, выносим их на рассмотрение комитетов и ищем пути решения.

Депутаты и общественники, а также представители профильных городских департаментов начали свой рейд с посещения лицея «Созвездие» на ул. Промышленности.

Здание школы долгое время считалось аварийным. Просел фундамент, были закрыты актовый и спортивный залы. Как рассказала директор лицея Людмила Басис, несколько лет назад были проведены работы по укреплению стены со стороны спортзала, заменены оконные рамы и смонтирована система приточной вентиляции. Нужны еще небольшие финансовые вливания на окончание некоторых работ. Вопрос обещают решить в скором времени.

Депутаты отметили, что в целом система обеспечения безопасности в образовательных учреждениях находится на достойном уровне. Лицей «Созвездие», к примеру, оснащен всеми необходимыми средствами: системой видеонаблюдения и оповещения. Правда, автоматическая пожарная сигнализация установлена относительно давно, в 2008 году, но регулярно ремонтируется и поддерживается в рабочем состоянии. Аналогичная ситуация и в других учреждениях. По данным департамента образования, все школы и детские сады города обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Во всех муниципальных образовательных учреждениях ежегодно проводятся обязательные противопожарные мероприятия.

Постоянная работа
После лицея «Созвездие» депутаты посетили школу №107. Ее директор Светлана Погодина рассказала, что здание, построенное в 1949 году, оснащено всем необходимым, продемонстрировала работу системы оповещения. Речь зашла и о других хозяйственных вопросах. Недавно возле школы было установлено ограждение, еще необходимо кронировать деревья и благоустроить прилегающую территорию. Этот вопрос взяли в проработку. С большим вниманием к вопросам безопасности относятся и в гимназии «Перспектива». Здесь круглосуточно работает охрана, действует пропускная система. Даже родители не могут попасть в образовательное учреждение в учебное время. Данные системы видеонаблюдения согласно законодательству хранятся в течение 30 дней. В кабинете химии установлена вытяжка, лестницы отделаны негорючими материалами, линолеум на полу в коридорах был заменен на кафельную плитку. Правда, необходимо устранить нарушения на путях эвакуации - стены тут покрашены краской старого образца. Директор гимназии Татьяна Стародубова рассказала, что этот вопрос в настоящее время решается. - Мы можем уверенно говорить об общей тенденции для самарских школ: ведется большая работа по обеспечению безопасности пребывания детей, - подытожил результаты выездного совещания депутат Александр Чернышев. - И эта работа дает положительные результаты: в школах Самары пока не происходило из ряда вон выходящих случаев или чрезвычайных ситуаций.

Только цифры
В 131 школе (80% от общего количества), 107 детских садах (60%) и 23 учреждениях дополнительного образования (37%) организована охрана силами частных охранных предприятий.
В остальных образовательных учреждениях охрана и пропускной режим осуществляются дежурными вахтерами.
В 159 школах (99%), 173 детских садах (97%), 40 учреждениях дополнительного образования (65%) установлены кнопки тревожной сигнализации.
В 148 школах (92%), 170 детских садах (96%), 28 учреждениях дополнительного образования (45%) установлена система видеонаблюдения.
В 112 школах (70%) и 133 детских садах (75%) имеется система контроля доступа.


Дата: 18 марта 2017 , 15:12
120
Автор текста: Ирина Исаева
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