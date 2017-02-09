Депутаты Самарской городской думы обсудили организацию питания в дошкольных учреждениях
Бывает, что родители дошкольников жалуются: они платят за питание в детских садах, а дети там почти ничего не едят. Депутаты комитета по соцвопросам городской думы на днях посетили несколько дошкольных образовательных учреждений, чтобы оценить организацию и качество детского питания.
Детский сад №149 «Рябинушка» встретил гостей запахами свежеприготовленного обеда. В пищеблоке чистота, на плитах - кастрюли с первым, вторым и третьим. На стене вывешено меню, четырехразовое, на 20 дней. Причем блюда не повторяются. Для малышей уже разложили белые полотняные салфетки, справа вилка, слева ложка, а над тарелкой прибор для десерта. Сегодняшнее обеденное «комбо» - суп, картофельное пюре с гуляшом и компот.
Председатель самарской думы Галина Андриянова пообщалась с ребятишками, которые рассказали, что им в саду нравятся чай, компот, булочки и оладушки. А самыми любимыми блюдами малыши назвали курицу с кетчупом и пельмени - то, чего в меню дошкольных учреждений как раз и нет. - Многие дети не готовы к питанию в садах, потому что дома едят другое - «взрослое», а кто- то вообще приучен к фастфуду. И подчас они не признают каши, запеканки, щи и другие полезные блюда, - отметила заместитель руководителя городского департамента образования Наталия Кудрявцева.
Депутат, главврач городской поликлиники №3 Александр Максимов подчеркнул, что правильное, сбалансированное питание - залог здоровья детей. Доктор оценил меню, используемое в саду, как разнообразное, соответствующее потребностям растущего организма.
Депутат, директор школы №58 Алексей Дегтев добавил, что культура питания закладывается с детства. Учебные заведения стараются создать для этого необходимые условия, но главную роль, конечно, играет семья. По его словам, если ребенок в саду или школе не ест, то не стоит огульно пенять на вкус и качество приготовленных блюд. Это повод для родителей задуматься над тем, насколько разнообразно и полезно он питается. Может, необходимо расширить домашний рацион? Кстати, для дегустации блюд в детских садах устанавливают определенные дни, когда родители могут прийти, попробовать и высказать свое мнение.
Говоря об организации питания в дошкольных учреждениях Самары, Наталия Кудрявцева пояснила, что в большинстве из них (162) повара находятся в штате, а по итогам торгов заключается договор с подрядчиком на поставку продуктов.
В 39 детских садах и 10 дошкольных группах с недавних пор, по ее словам, применяется аутсорсинг. Это когда заключается договор с проверенной организацией, которая берет на себя все услуги по организации питания. Как это осуществляется на практике, депутаты посмотрели в нескольких образовательных учреждениях Промышленного района.
По словам заведующей детсадом «Рябинушка» Наиды Лукьяновой и руководителя дошкольного отделения школы №176 Елены Девятовой, полная организация питания удобнее, чем только поставка «сырья». Не нужно брать в штат поваров, кухонных работников, заниматься вопросами их обучения, следить за исправностью оборудования. Всем этим ведает в их учреждениях ООО «Комбинат школьного питания».
- Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, - заверила гендиректор комбината Татьяна Аврискина. - Мясо получаем лишь охлажденное, клейменное. Затем его дополнительно проверяет наш специалист-ветеринар, и только тогда оно поступает в нужном объеме на один- два дня в детский сад. Повара у нас работают с большим стажем, зарекомендовавшие себя. Меню используем цикличное, разработанное с учетом пищевой, биологической ценности, сезонности.
- Все условия созданы, работают профессионалы. Принципы же организации питания могут быть разными. Главное, чтобы результат оставался неизменно высоким, - сказал депутат Алексей Чумак.
- Были прецеденты, когда на рынке оказывались недобросовестные поставщики, и родители постоянно жаловались. Сейчас это единичные обращения, - резюмировала заместитель председателя комитета по соцвопросам Татьяна Братчикова. - Депутаты, муниципалитет не оставляют без внимания любые сигналы от родительской общественности. Ведь качество питания - это здоровье наших детей, внуков и будущего поколения в целом.
Детский сад №149 «Рябинушка» встретил гостей запахами свежеприготовленного обеда. В пищеблоке чистота, на плитах - кастрюли с первым, вторым и третьим. На стене вывешено меню, четырехразовое, на 20 дней. Причем блюда не повторяются. Для малышей уже разложили белые полотняные салфетки, справа вилка, слева ложка, а над тарелкой прибор для десерта. Сегодняшнее обеденное «комбо» - суп, картофельное пюре с гуляшом и компот.
Председатель самарской думы Галина Андриянова пообщалась с ребятишками, которые рассказали, что им в саду нравятся чай, компот, булочки и оладушки. А самыми любимыми блюдами малыши назвали курицу с кетчупом и пельмени - то, чего в меню дошкольных учреждений как раз и нет. - Многие дети не готовы к питанию в садах, потому что дома едят другое - «взрослое», а кто- то вообще приучен к фастфуду. И подчас они не признают каши, запеканки, щи и другие полезные блюда, - отметила заместитель руководителя городского департамента образования Наталия Кудрявцева.
Депутат, главврач городской поликлиники №3 Александр Максимов подчеркнул, что правильное, сбалансированное питание - залог здоровья детей. Доктор оценил меню, используемое в саду, как разнообразное, соответствующее потребностям растущего организма.
Депутат, директор школы №58 Алексей Дегтев добавил, что культура питания закладывается с детства. Учебные заведения стараются создать для этого необходимые условия, но главную роль, конечно, играет семья. По его словам, если ребенок в саду или школе не ест, то не стоит огульно пенять на вкус и качество приготовленных блюд. Это повод для родителей задуматься над тем, насколько разнообразно и полезно он питается. Может, необходимо расширить домашний рацион? Кстати, для дегустации блюд в детских садах устанавливают определенные дни, когда родители могут прийти, попробовать и высказать свое мнение.
Говоря об организации питания в дошкольных учреждениях Самары, Наталия Кудрявцева пояснила, что в большинстве из них (162) повара находятся в штате, а по итогам торгов заключается договор с подрядчиком на поставку продуктов.
В 39 детских садах и 10 дошкольных группах с недавних пор, по ее словам, применяется аутсорсинг. Это когда заключается договор с проверенной организацией, которая берет на себя все услуги по организации питания. Как это осуществляется на практике, депутаты посмотрели в нескольких образовательных учреждениях Промышленного района.
По словам заведующей детсадом «Рябинушка» Наиды Лукьяновой и руководителя дошкольного отделения школы №176 Елены Девятовой, полная организация питания удобнее, чем только поставка «сырья». Не нужно брать в штат поваров, кухонных работников, заниматься вопросами их обучения, следить за исправностью оборудования. Всем этим ведает в их учреждениях ООО «Комбинат школьного питания».
- Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, - заверила гендиректор комбината Татьяна Аврискина. - Мясо получаем лишь охлажденное, клейменное. Затем его дополнительно проверяет наш специалист-ветеринар, и только тогда оно поступает в нужном объеме на один- два дня в детский сад. Повара у нас работают с большим стажем, зарекомендовавшие себя. Меню используем цикличное, разработанное с учетом пищевой, биологической ценности, сезонности.
- Все условия созданы, работают профессионалы. Принципы же организации питания могут быть разными. Главное, чтобы результат оставался неизменно высоким, - сказал депутат Алексей Чумак.
- Были прецеденты, когда на рынке оказывались недобросовестные поставщики, и родители постоянно жаловались. Сейчас это единичные обращения, - резюмировала заместитель председателя комитета по соцвопросам Татьяна Братчикова. - Депутаты, муниципалитет не оставляют без внимания любые сигналы от родительской общественности. Ведь качество питания - это здоровье наших детей, внуков и будущего поколения в целом.
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