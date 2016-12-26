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Депутаты Промышленного района поздравили с Новым годом ребят с ограниченными возможностями здоровья

«Елка желаний» стала доброй традицией Самары, которую поддерживает все большее количество горожан. Вот и в этом году Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района совместно с администрацией и депутатским корпусом проводит эту благотворительную акцию.

На попечении сотрудников центра находится 456 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Родители этих малышей не всегда могут исполнить все их новогодние желания: слишком много у них повседневных забот. Благодаря акции порадовать детей может любой желающий. На днях подарки мальчишкам и девчонкам вручили глава администрации района Владимир Чернышков и депутаты.

Заместитель председателя райсовета Александр Сачков в акции «Елка желаний» принимает участие уже не первый год. На этот раз ему предстояло выполнить желание трехлетней Анастасии. Девочка родилась с врожденным дефектом тазобедренного сустава, недавно перенесла сложную операцию. Ее письмо, написанное вместе с мамой, очень тронуло депутата.

- Настя просила кукол - героев мультфильма «Фиксики», - рассказывает Сачков. - Пришлось посидеть в Интернете, посмотреть мультфильм, чтобы не ошибиться и порадовать девочку именно тем, что ей хочется. Поиски тоже заняли немало времени, ведь подарок должен быть достойным, красивым, качественным. Наконец, нашел то, что нужно.

В акции «Елка желаний» приняли участие все 40 депутатов Промышленного района, стать помощниками Деда Мороза не
отказался никто.

- В депутаты идут люди определенного склада, уговаривать сделать доброе дело не надо, - говорит Александр Сачков. - У нас давние и очень хорошие отношения с центром «Семья». Помогать тем, кто в этом нуждается - нормальное человеческое
желание.

С этим мнением согласен и депутат Михаил Лыков. В доставшейся ему открытке - пожелание пятилетнего Саши. Мальчик попросил набор пластилина «Пожарная машина». Исполнить его просьбу было нетрудно, но депутат говорит: в случае необходимости даже в столицу бы за подарком отправился.

- Подарить ребенку минуту счастья, что может быть лучше? Хотелось бы, чтобы такие акции проходили не только раз в году, - говорит Лыков. - Сводить ребенка в цирк, зоопарк, театр можно в любой день. Это так просто…

Кстати, на открытии благотворительной акции сердца всех присутствующих покорил Павел Спирин. Вместе со своей собакой Айленой он исполнил зажигательный танец «Яблочко». Исполнить его желание выпало Владимиру Чернышкову. Он вручил юному артисту смартфон, о котором тот давно мечтал.

У жительницы Промышленного района Светланы Павловны - близнецы, «королевская парочка». Сын родился абсолютно здоровым, а дочка Алия получила инвалидность. На Новый год девчушка попросила куклу Барби. О ней она грезила с тех пор, как научилась говорить, и вот мечта сбылась.

- Алия не выпускает куклу из рук - и спит с ней, и ест. Она именно такая, какую ей хотелось, какую мы часто видели в магазинах, но не могли купить. А еще нам подарили прекрасную азбуку - будем готовиться к школе, - радуется мама.

Детишки искренне уверены, что их желания исполняет настоящий Дед Мороз, а депутаты и другие добрые люди, принимающие участие в акции - его помощники. Маша, например, в своем послании волшебнику написала, что мечтает стать умной, поэтому просит подарить ей… энциклопедию. Стоит ли говорить, что желание было выполнено?

- У Маши большие проблемы со зрением, она с трудом может читать, - делится мама девочки Наталья Эдуардовна. - Но мы
не вмешивались, когда она писала письмо - ребенок должен получить именно то, что он хочет.

Энциклопедия - не самый необычный подарок, который заказывают ребята.

- Просят сестренку или братика, просят здоровья. Такие бесхитростные, искренние письма очень трогают, - рассказывает директор центра «Семья» Татьяна Писарева. - Среди просьб есть лыжи, самокат, палатка, чтобы ходить летом с родителями в поход. Старший брат попросил для маленькой сестры столик и стульчик, чтобы она могла рисовать и заниматься. Приятно, что участники акции очень серьезно отнеслись к взятым на себя обязательствам. Например, одна девочка мечтала о туфлях для бальных танцев. Человек, которому выпало исполнить ее желание, нашел профессионального хореографа и вместе с ним поехал в специализированный магазин, чтобы купить действительно хорошую обувь.

Кстати, поучаствовать в акции «Елка желаний» еще не поздно. Забрать открытку с желанием можно в центре «Семья» Промышленного района по адресу: проспект Кирова, 242 до 28 декабря. Условие одно: детскую мечту нужно исполнить до Нового года. Присоединяйтесь!
Дата: 25 декабря 2016 , 20:16
98
Автор текста: Ирина Исаева
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