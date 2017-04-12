Депутат Госдумы Владимир Шаманов поздравил ветеранов Самарской области
В среду, 12 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейных дат в развитии ветеранского движения региона.
В работе форума принимает участие губернатор Николай Меркушкин.
В 2017 году исполняется 45 лет Самарскому региональному отделению общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", 30 лет Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда".
Приветственную телеграмму участникам направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России Владимир Шаманов, который поздравил участников форума с юбилеями:
- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, ветераны боевых действий, труженики тыла! Дорогие боевые друзья! От всей души поздравляю вас с юбилеями организаций! Ветеранские организации по праву считаются самыми авторитетными и массовыми общественными организациями Самарской области. Они объединяют заслуженных людей, чей боевой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. Ваше активное участие в благородном деле патриотического воспитания подрастающего поколения достойно самой глубокой благодарности. Наш долг сберечь священную, немеркнущую правду о великой победе и не допустить предательства и забвения имен героев — всех тех, кто спас мир на планете, защитил наше будущее. Нам нельзя терять бдительность и забывать об уроках Великой Отечественной войны. Забвение обернулось для Украины трагедией, возрождением идеологии нацизма и гражданской войной. Обращаюсь с призывом ко всем ветеранским организациям Самарской области сделать все необходимое для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, сохранить дружбу и доверие между народами, которые вместе пришли к победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди. Дорогие ветераны! От всей души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, активной, плодотворной деятельности и оставаться в строю как можно дольше! Желаю вам, вашим родным счастья, добра и благополучия!
В работе форума принимает участие губернатор Николай Меркушкин.
В 2017 году исполняется 45 лет Самарскому региональному отделению общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", 30 лет Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда".
Приветственную телеграмму участникам направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России Владимир Шаманов, который поздравил участников форума с юбилеями:
- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, ветераны боевых действий, труженики тыла! Дорогие боевые друзья! От всей души поздравляю вас с юбилеями организаций! Ветеранские организации по праву считаются самыми авторитетными и массовыми общественными организациями Самарской области. Они объединяют заслуженных людей, чей боевой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. Ваше активное участие в благородном деле патриотического воспитания подрастающего поколения достойно самой глубокой благодарности. Наш долг сберечь священную, немеркнущую правду о великой победе и не допустить предательства и забвения имен героев — всех тех, кто спас мир на планете, защитил наше будущее. Нам нельзя терять бдительность и забывать об уроках Великой Отечественной войны. Забвение обернулось для Украины трагедией, возрождением идеологии нацизма и гражданской войной. Обращаюсь с призывом ко всем ветеранским организациям Самарской области сделать все необходимое для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, сохранить дружбу и доверие между народами, которые вместе пришли к победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди. Дорогие ветераны! От всей души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, активной, плодотворной деятельности и оставаться в строю как можно дольше! Желаю вам, вашим родным счастья, добра и благополучия!
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