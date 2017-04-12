Депутат Госдумы Владимир Шаманов поздравил ветеранов Самарской области

В работе форума принимает участие губернатор Николай Меркушкин.В 2017 году исполняется 45 лет Самарскому региональному отделению общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", 30 лет Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда".Приветственную телеграмму участникам направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России Владимир Шаманов, который поздравил участников форума с юбилеями:- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, ветераны боевых действий, труженики тыла! Дорогие боевые друзья! От всей души поздравляю вас с юбилеями организаций! Ветеранские организации по праву считаются самыми авторитетными и массовыми общественными организациями Самарской области. Они объединяют заслуженных людей, чей боевой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. Ваше активное участие в благородном деле патриотического воспитания подрастающего поколения достойно самой глубокой благодарности. Наш долг сберечь священную, немеркнущую правду о великой победе и не допустить предательства и забвения имен героев — всех тех, кто спас мир на планете, защитил наше будущее. Нам нельзя терять бдительность и забывать об уроках Великой Отечественной войны. Забвение обернулось для Украины трагедией, возрождением идеологии нацизма и гражданской войной. Обращаюсь с призывом ко всем ветеранским организациям Самарской области сделать все необходимое для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, сохранить дружбу и доверие между народами, которые вместе пришли к победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди. Дорогие ветераны! От всей души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, активной, плодотворной деятельности и оставаться в строю как можно дольше! Желаю вам, вашим родным счастья, добра и благополучия!