День города в Самаре завершился выступлением «Би-2» и салютом. Фото
Празднику не помешали проблемы со звуком.
В Самаре завершилось празднование Дня города. Его кульминацией стал концерт на площади имени Куйбышева. Слушали музыку и танцевали не только самарцы: на выступление приехали жители других городов нашего региона, были гости и из соседних областей.
В концерте приняли участие самарские коллективы Cheese people, Fruit box, VLNY и группа «Моя Мишель».
Около 21.00 начал зажигать хэдлайнер - группа «Би-2». Музыканты сыграли песни из новой программы "Горизонт событий" и свою классику. Были и жесткий рок, и лирика, и переодевание в костюм медведя. Песни сопровождал зрелищный видеоряд.
В начале выступления «Би-2» дважды выключалось электричество, но зрители и музыканты стоически выдержали это испытание.
После концерта на сцену вышли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и Александр Хинштейн, который вновь будет представлять наш город в Государственной думе. Они поздравили всех с 432-летием Самары.
- Это наш день, наш праздник, с Днем города! - сказал Азаров. - Спасибо, что в городе такие энергичные, талантливые, такие разные, но любящие свой город люди. Спасибо за вашу активность, за вашу поддержку!
Финалом Дня города стал салют, который буквально «накрыл» зрителей.
В Самаре завершилось празднование Дня города. Его кульминацией стал концерт на площади имени Куйбышева. Слушали музыку и танцевали не только самарцы: на выступление приехали жители других городов нашего региона, были гости и из соседних областей.
В концерте приняли участие самарские коллективы Cheese people, Fruit box, VLNY и группа «Моя Мишель».
Около 21.00 начал зажигать хэдлайнер - группа «Би-2». Музыканты сыграли песни из новой программы "Горизонт событий" и свою классику. Были и жесткий рок, и лирика, и переодевание в костюм медведя. Песни сопровождал зрелищный видеоряд.
В начале выступления «Би-2» дважды выключалось электричество, но зрители и музыканты стоически выдержали это испытание.
После концерта на сцену вышли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и Александр Хинштейн, который вновь будет представлять наш город в Государственной думе. Они поздравили всех с 432-летием Самары.
- Это наш день, наш праздник, с Днем города! - сказал Азаров. - Спасибо, что в городе такие энергичные, талантливые, такие разные, но любящие свой город люди. Спасибо за вашу активность, за вашу поддержку!
Финалом Дня города стал салют, который буквально «накрыл» зрителей.
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