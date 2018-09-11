День города в Самаре завершился выступлением «Би-2» и салютом. Фото

В Самаре завершилось празднование Дня города. Его кульминацией стал концерт на площади имени Куйбышева. Слушали музыку и танцевали не только самарцы: на выступление приехали жители других городов нашего региона, были гости и из соседних областей.В концерте приняли участие самарские коллективы Cheese people, Fruit box, VLNY и группа «Моя Мишель».Около 21.00 начал зажигать хэдлайнер - группа «Би-2». Музыканты сыграли песни из новой программы "Горизонт событий" и свою классику. Были и жесткий рок, и лирика, и переодевание в костюм медведя. Песни сопровождал зрелищный видеоряд.В начале выступления «Би-2» дважды выключалось электричество, но зрители и музыканты стоически выдержали это испытание.После концерта на сцену вышли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и Александр Хинштейн, который вновь будет представлять наш город в Государственной думе. Они поздравили всех с 432-летием Самары.- Это наш день, наш праздник, с Днем города! - сказал Азаров. - Спасибо, что в городе такие энергичные, талантливые, такие разные, но любящие свой город люди. Спасибо за вашу активность, за вашу поддержку!Финалом Дня города стал салют, который буквально «накрыл» зрителей.