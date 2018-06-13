День России в Самаре отметили более 100 тысяч человек

Только на обновленной набережной у Ладьи собралось 55 тысяч самарцев.



Во вторник, 12 июня, в Самаре отметили День России. По информации облправительства, в празднике приняли участие более 100 тысяч человек. На четвертой очереди набережной Волги, которая в этот день официально открылась после реконструкции, собралось более 55 тысяч самарцев и гостей города. Кульминацией праздника стал длившийся около часа парад фейерверков.



Напомним, реконструкция четвертой очереди набережной началась в 2017 году. Здесь заменили инженерные коммуникации и асфальт, обновили скульптуру «Ладья», обустроили амфитеатр и лестничные спуски, построили каскадный фонтан, отремонтировали подпорную стенку. В начале мая около Софийского собора был установлен памятник князю Владимиру.