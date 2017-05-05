День Победы в Самаре. Куда сходить, что посмотреть

7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция парада. Жители и гости Самары смогут прийти на улицу Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая, чтобы увидеть прохождение 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники. Также в небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.8 мая в 11:00 пройдет главная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии сможет поучаствовать каждый желающий. Перед началом возложения будут раздаваться георгиевские ленточки.Также с 5 мая около Вечного огня без перерыва на экране будут демонстрироваться фамилии жителей Куйбышевской области, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.8 мая в 18:30 в рамках праздничного концерта «Мы Великой Победы песни будем петь вместе!» на площади Куйбышева выступит хор Турецкого. Артисты представят свой спецпроект «Песни Победы».Также в программе концерта запланированы выступления самарских исполнителей, Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.В концертную программу войдут песни о жизни, мире, подвиге и любви: «Бухенвальдский набат», «Катюша» и «Смуглянка» и многие другие.9 мая в 10:00 на площади Куйбышева пройдет Военный Парад. Каждый может стать его участником, пройдя в колонне «Бессмертного полка». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 9:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП: со стороны улицы Высоцкого или Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской, со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После прохождения 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники «Бессмертный полк» выйдет на площадь Куйбышева и пройдет до улицы Полевой.Также во время парада в небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Будут работать выставка военной техники и полевые кухни.Прямая трансляция военного парада с площади Куйбышева будет осуществляться на экран на площади Славы.9 мая состоятся грандиозные авиационные выступления с участием легендарной пилотажной групп «Русь» Вяземского учебного авиационного центра.С 12:00 в парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова в Тольятти начнется торжественное мероприятие. Будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концерт лучших творческих коллективов города.Ближе к 14:00 пройдут показательные выступления пилотажной группы «Русь». Летчики продемонстрируют более 20-ти комплексов высшего пилотажа: проход в строю «Клин», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением в «Стрелу», «Ракету». петли Нестерова на дистанции 400-500 метров между самолетами с началом выполнения фигуры в центре показа и многое другое.Также участники мероприятия смогут проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и отведать настоящую солдатскую кашу.Адрес паркового комплекса: Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа.С 14:00 на аэродроме «Бобровка» будет организован авиационно-спортивный праздник. Гости смогут увидеть выставку оружия и военной техники времен Великой отечественной войны, авиационную технику, тепловой аэростат. Также на празднике пройдут различные мастер-классы и выступят творческие коллективы.В воздушной части программы выступит пилотажная группа «РУСЬ» (на 5-ти реактивных самолетах Л-39). Участники праздника увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2, групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.9 мая с 18:00 до 19:00 на площади Куйбышева пройдет акция «Вальс Победы». В записи, а также в исполнении духового оркестра будут звучать вальсы, в том числе времен Великой Отечественной войны, а на площади – интерактивная работа ведущих и участников Акции. Каждый пришедший на площадь сможет принять участие в самом массовом исполнении вальса.Для тех, кто не умеет танцевать, организованы бесплатные уроки. Они проходят каждое воскресенье с 17:30 до 19:30 по адресу: ул. Потапова, 64 (Кольцевая, 163) в корпусе филологического факультета Самарского университета (от главного входа налево, в спортзал).9 мая с 18:00 на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт «Мы едины в Победном строю». На концертной сцене выступят Волжский русский народный хор им. Милославова, ансамбль песни и танца «Волжские казаки», Народная артистка Самарской области Юлия Денисова, Народный артист РФ Марк Левянт.С 20:50 по 21:15 концерт продолжится творческой программой от актера театра и кино, кинорежиссера Сергея Маховикова.9 мая в 22:30 состоится праздничный фейерверк. Жители и гости Самары смогут посмотреть на эффектное действо с Волги. Двухчасовая прогулка пройдет на теплоходе типа «Москва». Судно отправится от Речного вокзала в 21:30. Стоимость билетов стоит уточнять на сайте Самарского речного пассажирского предприятия или в кассах Речного вокзала.*Вход на все мероприятия, кроме речной прогулки, свободный.