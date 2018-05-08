День Победы в Самаре. Как это будет

9 мая с 9.00 до 12.00 будет проходить традиционный военный парад. Затем по площади пройдет шествие общественной всероссийской акции «Бессмертный полк».Весь день - выставка военной техники, работа полевой кухни.В 17.00 на площади начнется праздничный концерт «Победа эта на века нас общей памятью связала!» Главным событием программы станет уникальный телемарафон между городами Российской Федерации и Республики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста.В 22.30 прогремит праздничный фейерверк.Вход на площадь имени Куйбышева свободный.8 мая в 11 часов - церемония возложения цветов к Вечному огню.9 мая в 12.00 на площади имени Кирова начнется торжественное мероприятие «Этот День Победы!»9 мая с 10.00 начнутся торжественные мероприятия по следующим адресам:- поселок Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21;- поселок Мехзавод, квартал 4, дом 9;- поселок Красная Глинка, сквер в квартале 2;- микрорайон Крутые Ключи, у монумента «Танк Т-34»;- поселок Береза, от аэропорта Курумоч по центральной улице до памятника в квартале 1;- поселок Прибрежный, от ул. Звездной, 13 и ул. Юности, 2а до ул. Труда, 8.8 мая в 12.00 - митинг «Вахта памяти» и возложение цветов к монументу «Скорбящей матери» (ул. Центральная, 11а).9 мая в 18.00 на площади у ДК «Нефтяник» состоится праздник «Марш Победы».9 мая с 12.00 начнется праздничная программа в Загородном парке.9 мая в 15.00 в парке имени Юрия Гагарина - праздничная концертная программа.В 15.00 в сквере «Дубовая роща» (ул. Стара-Загора, 235) - районный праздник.9 мая в 15.00 в парке Победы - районный праздник.***8 мая и 9 мая при проведении праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого и Полевой. Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны. Горожан просят заранее планировать маршруты движения.В день Великой Победы любой желающий может стать участником общественной акции «Бессмертный полк». Самарцы приходят целыми семьями, чтобы почтить память своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Из года в год к шествию присоединяется все больше молодежи.- Это возможность показать всему городу, что мы помним своих героев, осознаем, какой путь они прошли. Акция становится все интереснее для молодежи, которая сама включается в колонну. Ребята просят родителей пройтись с портретом ветерана. Это значит, что у нас очень крепкие семейные традиции, - рассказала активистка регионального отделения «Бессмертный полк России» по Самарской области Анастасия Софьина.В этом году к шествию решила присоединиться Надежда Новикова. Девушка понесет портрет своего родственника, который служил в артиллерийском полку и пропал без вести. Она не теряет надежду однажды найти его могилу.- Я считаю, что нужно сохранять память и поддерживать интерес к нашим героям. Акция полезна, так как благодаря ей можно узнать много нового. Во время прохода колонны многие участники делятся своими историями, рассказывают о подвигах родных. Благодаря этому появляется возможность познакомиться с очень интересными людьми, - пояснила Надежда.Построение «Бессмертного полка» в Самаре состоится 9 мая с 9.00 до 10.15 на участке улицы Молодогвардейской от Некрасовской до Ленинградской. Прибыть на место сбора можно через три пропускных пункта:- со стороны улицы Высоцкого в границах Галактионовской и Молодогвардейской;- со стороны Некрасовской в границах Галактионовской и Молодогвардейской;- со стороны Некрасовской в границах Чапаевской и Молодогвардейской.Ориентировочно с 10.15 участники начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну колонну.Для того чтобы принять участие в акции, нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2 и приклеить фотографию на плотную основу.Организацией сбора и построения участников занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию можно получить по телефонам 332-31-86, 332-77-12, на сайте союза http://samara.ruy.ru, в региональном департаменте по делам молодежи, в администрациях районов Самары.