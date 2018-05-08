День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре на площади Славы и площади имени Куйбышева.
1. Площадь имени Куйбышева
9 мая с 9.00 до 12.00 будет проходить традиционный военный парад. Затем по площади пройдет шествие общественной всероссийской акции «Бессмертный полк».
Весь день - выставка военной техники, работа полевой кухни.
В 17.00 на площади начнется праздничный концерт «Победа эта на века нас общей памятью связала!» Главным событием программы станет уникальный телемарафон между городами Российской Федерации и Республики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста.
В 22.30 прогремит праздничный фейерверк.
Вход на площадь имени Куйбышева свободный.
2. Площадь Славы
8 мая в 11 часов - церемония возложения цветов к Вечному огню.
3. Кировский район
9 мая в 12.00 на площади имени Кирова начнется торжественное мероприятие «Этот День Победы!»
4. Красноглинский район
9 мая с 10.00 начнутся торжественные мероприятия по следующим адресам:
- поселок Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21;
- поселок Мехзавод, квартал 4, дом 9;
- поселок Красная Глинка, сквер в квартале 2;
- микрорайон Крутые Ключи, у монумента «Танк Т-34»;
- поселок Береза, от аэропорта Курумоч по центральной улице до памятника в квартале 1;
- поселок Прибрежный, от ул. Звездной, 13 и ул. Юности, 2а до ул. Труда, 8.
5. Куйбышевский район
8 мая в 12.00 - митинг «Вахта памяти» и возложение цветов к монументу «Скорбящей матери» (ул. Центральная, 11а).
9 мая в 18.00 на площади у ДК «Нефтяник» состоится праздник «Марш Победы».
6. Октябрьский район
9 мая с 12.00 начнется праздничная программа в Загородном парке.
7. Промышленный район
9 мая в 15.00 в парке имени Юрия Гагарина - праздничная концертная программа.
В 15.00 в сквере «Дубовая роща» (ул. Стара-Загора, 235) - районный праздник.
8. Советский район
9 мая в 15.00 в парке Победы - районный праздник.
***
8 мая и 9 мая при проведении праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого и Полевой. Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны. Горожан просят заранее планировать маршруты движения.
Как пройдет "Бессмертный полк"
В день Великой Победы любой желающий может стать участником общественной акции «Бессмертный полк». Самарцы приходят целыми семьями, чтобы почтить память своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Из года в год к шествию присоединяется все больше молодежи.
- Это возможность показать всему городу, что мы помним своих героев, осознаем, какой путь они прошли. Акция становится все интереснее для молодежи, которая сама включается в колонну. Ребята просят родителей пройтись с портретом ветерана. Это значит, что у нас очень крепкие семейные традиции, - рассказала активистка регионального отделения «Бессмертный полк России» по Самарской области Анастасия Софьина.
В этом году к шествию решила присоединиться Надежда Новикова. Девушка понесет портрет своего родственника, который служил в артиллерийском полку и пропал без вести. Она не теряет надежду однажды найти его могилу.
- Я считаю, что нужно сохранять память и поддерживать интерес к нашим героям. Акция полезна, так как благодаря ей можно узнать много нового. Во время прохода колонны многие участники делятся своими историями, рассказывают о подвигах родных. Благодаря этому появляется возможность познакомиться с очень интересными людьми, - пояснила Надежда.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре состоится 9 мая с 9.00 до 10.15 на участке улицы Молодогвардейской от Некрасовской до Ленинградской. Прибыть на место сбора можно через три пропускных пункта:
- со стороны улицы Высоцкого в границах Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны Некрасовской в границах Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны Некрасовской в границах Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10.15 участники начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну колонну.
Для того чтобы принять участие в акции, нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2 и приклеить фотографию на плотную основу.
Организацией сбора и построения участников занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию можно получить по телефонам 332-31-86, 332-77-12, на сайте союза http://samara.ruy.ru, в региональном департаменте по делам молодежи, в администрациях районов Самары.
1. Площадь имени Куйбышева
9 мая с 9.00 до 12.00 будет проходить традиционный военный парад. Затем по площади пройдет шествие общественной всероссийской акции «Бессмертный полк».
Весь день - выставка военной техники, работа полевой кухни.
В 17.00 на площади начнется праздничный концерт «Победа эта на века нас общей памятью связала!» Главным событием программы станет уникальный телемарафон между городами Российской Федерации и Республики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста.
В 22.30 прогремит праздничный фейерверк.
Вход на площадь имени Куйбышева свободный.
2. Площадь Славы
8 мая в 11 часов - церемония возложения цветов к Вечному огню.
3. Кировский район
9 мая в 12.00 на площади имени Кирова начнется торжественное мероприятие «Этот День Победы!»
4. Красноглинский район
9 мая с 10.00 начнутся торжественные мероприятия по следующим адресам:
- поселок Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21;
- поселок Мехзавод, квартал 4, дом 9;
- поселок Красная Глинка, сквер в квартале 2;
- микрорайон Крутые Ключи, у монумента «Танк Т-34»;
- поселок Береза, от аэропорта Курумоч по центральной улице до памятника в квартале 1;
- поселок Прибрежный, от ул. Звездной, 13 и ул. Юности, 2а до ул. Труда, 8.
5. Куйбышевский район
8 мая в 12.00 - митинг «Вахта памяти» и возложение цветов к монументу «Скорбящей матери» (ул. Центральная, 11а).
9 мая в 18.00 на площади у ДК «Нефтяник» состоится праздник «Марш Победы».
6. Октябрьский район
9 мая с 12.00 начнется праздничная программа в Загородном парке.
7. Промышленный район
9 мая в 15.00 в парке имени Юрия Гагарина - праздничная концертная программа.
В 15.00 в сквере «Дубовая роща» (ул. Стара-Загора, 235) - районный праздник.
8. Советский район
9 мая в 15.00 в парке Победы - районный праздник.
***
8 мая и 9 мая при проведении праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого и Полевой. Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны. Горожан просят заранее планировать маршруты движения.
Как пройдет "Бессмертный полк"
В день Великой Победы любой желающий может стать участником общественной акции «Бессмертный полк». Самарцы приходят целыми семьями, чтобы почтить память своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Из года в год к шествию присоединяется все больше молодежи.
- Это возможность показать всему городу, что мы помним своих героев, осознаем, какой путь они прошли. Акция становится все интереснее для молодежи, которая сама включается в колонну. Ребята просят родителей пройтись с портретом ветерана. Это значит, что у нас очень крепкие семейные традиции, - рассказала активистка регионального отделения «Бессмертный полк России» по Самарской области Анастасия Софьина.
В этом году к шествию решила присоединиться Надежда Новикова. Девушка понесет портрет своего родственника, который служил в артиллерийском полку и пропал без вести. Она не теряет надежду однажды найти его могилу.
- Я считаю, что нужно сохранять память и поддерживать интерес к нашим героям. Акция полезна, так как благодаря ей можно узнать много нового. Во время прохода колонны многие участники делятся своими историями, рассказывают о подвигах родных. Благодаря этому появляется возможность познакомиться с очень интересными людьми, - пояснила Надежда.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре состоится 9 мая с 9.00 до 10.15 на участке улицы Молодогвардейской от Некрасовской до Ленинградской. Прибыть на место сбора можно через три пропускных пункта:
- со стороны улицы Высоцкого в границах Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны Некрасовской в границах Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны Некрасовской в границах Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10.15 участники начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну колонну.
Для того чтобы принять участие в акции, нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2 и приклеить фотографию на плотную основу.
Организацией сбора и построения участников занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию можно получить по телефонам 332-31-86, 332-77-12, на сайте союза http://samara.ruy.ru, в региональном департаменте по делам молодежи, в администрациях районов Самары.
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