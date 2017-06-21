Демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке обойдется в 7,8 млн рублей

Победителем стало ООО «СтройМонтажКомплект». Организация попросила за свои услуги 7,85 млн рублей, что почти на 1,5 млн меньше ранее заявленной суммы. Второй участник торгов - ООО «Интегрированные технологии безопасности» оценило демонтаж бассейна в 7,9 млн рублей.Напомним, в число работ входит разборка надземной части здания, устройство шпунтового ограждения, земляные работы (срезка кустарников, сбор строительного мусора, засыпка котлована с последующим уплотнением грунта), а также озеленение и благоустройство территории. Все необходимые работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.