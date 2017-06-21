21 июня 2017 года,
20:57
$ 58.58    65.32   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке обойдется в 7,8 млн рублей

В Самаре прошли торги по сносу полуразрушенного бассейна, расположенного в одной из старейших зон рекреации - Струковском парке.

Победителем стало ООО «СтройМонтажКомплект». Организация попросила за свои услуги 7,85 млн рублей, что почти на 1,5 млн меньше ранее заявленной суммы. Второй участник торгов - ООО «Интегрированные технологии безопасности» оценило демонтаж бассейна в 7,9 млн рублей.

Напомним, в число работ входит разборка надземной части здания, устройство шпунтового ограждения, земляные работы (срезка кустарников, сбор строительного мусора, засыпка котлована с последующим уплотнением грунта), а также озеленение и благоустройство территории. Все необходимые работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Дата: 21 июня 2017 , 17:10
159
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
21 июня 2017
19
Мобильные группы выявили 68 незаконных киосков
no photo
21 июня 2017
85
Власти города расторгли договор с руководством рынка на Аэродромной
В Самаре необходимо обновить 28 вагонов метро
21 июня 2017
67
В Самаре необходимо обновить 28 вагонов метро
no photo
21 июня 2017
116
На площади Куйбышева разбирают тротуары
no photo
21 июня 2017
85
Видеонаблюдение в лучших дворах по итогам субботника в Самаре установят до конца года
На Грушинском фестивале пройдет концерт, посвященный памяти поэта Евгения Евтушенко
21 июня 2017
70
На Грушинском фестивале пройдет концерт, посвященный памяти поэта Евгения Евтушенко
no photo
21 июня 2017
96
В этом году в Самаре переложат 16 километров сетей
В Самаре откроется выставка исторической костюмной куклы
21 июня 2017
93
В Самаре откроется выставка исторической костюмной куклы
Демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке обойдется в 7,8 млн рублей
21 июня 2017
159
Демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке обойдется в 7,8 млн рублей
Лента новостей
21 июня 2017 , 20:48
19
Мобильные группы выявили 68 незаконных киосков
Об этом рассказал мэр Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24».
21 июня 2017 , 20:39
85
Власти города расторгли договор с руководством рынка на Аэродромной
Об этом стало известно в ходе прямого эфира с главой города Олегом Фурсовым на телеканале...
21 июня 2017 , 20:21
67
В Самаре необходимо обновить 28 вагонов метро
Об этом заявил глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия...
21 июня 2017 , 20:10
116
На площади Куйбышева разбирают тротуары
Планируется, что ремонт главной площади города, как и Струковского сада завершат к ноябрю этого...
21 июня 2017 , 19:58
85
Видеонаблюдение в лучших дворах по итогам субботника в Самаре установят до конца года
В этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал –...
21 июня 2017 , 19:47
70
На Грушинском фестивале пройдет концерт, посвященный памяти поэта Евгения Евтушенко
Ежегодный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области на...
21 июня 2017 , 19:28
96
В этом году в Самаре переложат 16 километров сетей
Об этом глава города Олег Фурсов сообщил в прямом эфире телеканале «Россия-24».
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
8604
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
8178
7
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6401
1
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
6289
2
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
1127
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
1358
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
1172
2
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
2 июня 2017
791
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.