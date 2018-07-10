Дело добровольное: Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами ЧМ-2018
Накануне субботнего матча на «Самара Арене» глава региона Дмитрий Азаров пообщался с волонтерским корпусом. Волонтеры заботятся о гостях и создают атмосферу праздника.
Это тоже, если угодно, сборная команда: добровольцы приехали в наш город со всей страны - от Калининграда до Владивостока. Всего в Самаре работают более 2600 волонтеров. Возраст - от 18 до 80 лет.
«Пообщался с волонтерами. Замечательные, добрые, отзывчивые, энергичные люди разного возраста! Поблагодарил за их участие в подготовке и проведении ЧМ-2018», - написал в своем Твиттере глава региона.
Благодарность волонтерам выразила и мэр Самары Елена Лапушкина.
- Для подготовки Чемпионата мира были приложены колоссальные усилия многих структур, многих специалистов, в том числе и волонтеров, - сказала она. - Это люди разных возрастов, разных профессий, это студенты, школьники, пенсионеры. Чемпионат мира не проходил бы без них на таком высоком уровне. Говорю огромное спасибо волонтерам, которые работают в Самаре, за их доброжелательные улыбки, за их желание всегда прийти на помощь, за их неутомимость, за то, что они безвозмездно работают на улицах города и помогают нашим гостям.
Это тоже, если угодно, сборная команда: добровольцы приехали в наш город со всей страны - от Калининграда до Владивостока. Всего в Самаре работают более 2600 волонтеров. Возраст - от 18 до 80 лет.
«Пообщался с волонтерами. Замечательные, добрые, отзывчивые, энергичные люди разного возраста! Поблагодарил за их участие в подготовке и проведении ЧМ-2018», - написал в своем Твиттере глава региона.
Благодарность волонтерам выразила и мэр Самары Елена Лапушкина.
- Для подготовки Чемпионата мира были приложены колоссальные усилия многих структур, многих специалистов, в том числе и волонтеров, - сказала она. - Это люди разных возрастов, разных профессий, это студенты, школьники, пенсионеры. Чемпионат мира не проходил бы без них на таком высоком уровне. Говорю огромное спасибо волонтерам, которые работают в Самаре, за их доброжелательные улыбки, за их желание всегда прийти на помощь, за их неутомимость, за то, что они безвозмездно работают на улицах города и помогают нашим гостям.
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