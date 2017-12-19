Делегация Самарской области участвует в «Форуме Действий» ОНФ

В понедельник, 18 декабря, в Москве начинает работу итоговый «Форум Действий» Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее».



Всего в форуме примут участие более 4 тысяч человек. В состав самарской делегации общественников вошли 36 человек



- Примечательно, что половина самарской делегации – это новый актив «Молодежки ОНФ», это студенты, молодые специалисты, которые впервые участвуют в столь масштабных всероссийских мероприятиях Народного фронта, и именно им предстоит воплощать образ будущего России в жизнь, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, академик РАН Виктор Сойфер.



На мероприятии пройдут дискуссии на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа» и «Молодежка ОНФ». Также участники форума обсудят пути развития нашей страны, новые тенденции и прорывные модели в экономике и социальной сфере, а также сформулируют предложения для совместной работы ОНФ с администрацией президента и правительством РФ.