Делегация Самарского университета приняла участие в V Международном студенческом фестивале «Люди Мира»
Фестиваль прошел в Санкт-Петербурге. Он собрал студенческие творческие коллективы из 44 стран мира и из разных городов России.
Делегация иностранных студентов Самарского университета под руководством доцента кафедры русского языка Марины Придановой и педагога –психолога Нины Иголкиной также приняла в нем участие.
В течение трех дней участники и гости фестиваля знакомились с культурой и традициями разных стран. Национальные песни и танцы, дефиле в национальных костюмах, а также блюда национальной кухни – это лишь малая часть того, что можно было увидеть и услышать на этом грандиозном мероприятии. Более того, иностранцы пели и русские песни!
Наиболее колоритное, зрелищное и насыщенное действо прошло 21 апреля, на XII Международной студенческой ярмарке «Люди мира» в Доме молодежи Санкт-Петербурга.
Среди победителей творческих конкурсов фестиваля - студенты Самарского университета, получившие награды в каждой из заявленных номинаций: Памфил Кикуну занял первое место в номинации «национальное блюдо», Ева Катте была признана лучшей в номинации «национальная песня», а дуэт Евы Катте и Джануари Мвикале стал призером состязания на лучшее исполнение русской песни.
Делегация иностранных студентов Самарского университета под руководством доцента кафедры русского языка Марины Придановой и педагога –психолога Нины Иголкиной также приняла в нем участие.
В течение трех дней участники и гости фестиваля знакомились с культурой и традициями разных стран. Национальные песни и танцы, дефиле в национальных костюмах, а также блюда национальной кухни – это лишь малая часть того, что можно было увидеть и услышать на этом грандиозном мероприятии. Более того, иностранцы пели и русские песни!
Наиболее колоритное, зрелищное и насыщенное действо прошло 21 апреля, на XII Международной студенческой ярмарке «Люди мира» в Доме молодежи Санкт-Петербурга.
Среди победителей творческих конкурсов фестиваля - студенты Самарского университета, получившие награды в каждой из заявленных номинаций: Памфил Кикуну занял первое место в номинации «национальное блюдо», Ева Катте была признана лучшей в номинации «национальная песня», а дуэт Евы Катте и Джануари Мвикале стал призером состязания на лучшее исполнение русской песни.
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