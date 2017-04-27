Делегация Самарского университета приняла участие в V Международном студенческом фестивале «Люди Мира»

Фестиваль прошел в Санкт-Петербурге. Он собрал студенческие творческие коллективы из 44 стран мира и из разных городов России.



Делегация иностранных студентов Самарского университета под руководством доцента кафедры русского языка Марины Придановой и педагога –психолога Нины Иголкиной также приняла в нем участие.



В течение трех дней участники и гости фестиваля знакомились с культурой и традициями разных стран. Национальные песни и танцы, дефиле в национальных костюмах, а также блюда национальной кухни – это лишь малая часть того, что можно было увидеть и услышать на этом грандиозном мероприятии. Более того, иностранцы пели и русские песни!



Наиболее колоритное, зрелищное и насыщенное действо прошло 21 апреля, на XII Международной студенческой ярмарке «Люди мира» в Доме молодежи Санкт-Петербурга.



Среди победителей творческих конкурсов фестиваля - студенты Самарского университета, получившие награды в каждой из заявленных номинаций: Памфил Кикуну занял первое место в номинации «национальное блюдо», Ева Катте была признана лучшей в номинации «национальная песня», а дуэт Евы Катте и Джануари Мвикале стал призером состязания на лучшее исполнение русской песни.