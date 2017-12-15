Дед Мороз из Великого Устюга зажжет огни на главной самарской елке

Также он посетит театр «Самарская площадь» и пообщается с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



В понедельник, 18 декабря, на детской елке в филармонии Дед Мороз торжественно передаст ключ от усадьбы самарскому Деду Морозу. Потом его путешествие продолжится в детской больнице и восстановительном центре, где он вручит ребятам новогодние подарки. Далее Дед Мороз отправится в гости к воспитанникам центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов». Ребята проведут товарищеский матч на базе футбольного клуба.



Завершит свое путешествие Дед Мороз на площади Куйбышева, где в 18:00 вместе с самарцами зажжет праздничные огни на главной самарской елке.