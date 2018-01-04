Давний форсаж: Самарский дрифт. Первые водители города
Самара – самый богатый на машины город-миллионник России. На тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля. Каждый третий из нас имеет «железного коня». А с чего же все начиналось? Кому были не нужны права, чтобы ездить за рулем? Кто давил кур, лихача по главным улицам города? Какие марки авто были в тренде, и как их доставали?
Купец Головкин. Ущерб водочному заводу, компенсации за сбитых кур и водитель времен Апокалипсиса
Когда же в Самаре появился первый автомобиль? Самая известная легенда гласит, что первой машиной в нашем городе владел купец, меценат и художник Константин Головкин. В июле 1904 года он купил авто немецкой марки Opel. Однако, судя по фотографиям, машина была американской фирмы Oldsmobile. Очертания логотипа этой компании можно увидеть на боку машины.
Не успел Константин Головкин получить авто, как в первый же день с ним произошел интересный случай. Несмотря на все старания Головкина, мотор в 10 лошадиных сил не заводился. Константин Павлович предложил четверть (3,075 л) водки тому, у кого получится завести двигатель. За дело взялись два дюжих грузчика. После долгих попыток мотор заработал, и автомобиль поехал по Самаре. Проезжая по улице Москательной (сейчас Льва Толстого), возле ликероводочного завода, машина шумом испугала лошадей во дворе предприятия. Лошади, запряженные в телеги, нагруженные водкой, понеслись, и с них начали падать ящики с бутылками. Бутылки разбились, и на улице образовался водочный ручей. На следующий день Головкину принесли счет за убытки.
Купец Головкин. Ущерб водочному заводу, компенсации за сбитых кур и водитель времен Апокалипсиса
Когда же в Самаре появился первый автомобиль? Самая известная легенда гласит, что первой машиной в нашем городе владел купец, меценат и художник Константин Головкин. В июле 1904 года он купил авто немецкой марки Opel. Однако, судя по фотографиям, машина была американской фирмы Oldsmobile. Очертания логотипа этой компании можно увидеть на боку машины.
Не успел Константин Головкин получить авто, как в первый же день с ним произошел интересный случай. Несмотря на все старания Головкина, мотор в 10 лошадиных сил не заводился. Константин Павлович предложил четверть (3,075 л) водки тому, у кого получится завести двигатель. За дело взялись два дюжих грузчика. После долгих попыток мотор заработал, и автомобиль поехал по Самаре. Проезжая по улице Москательной (сейчас Льва Толстого), возле ликероводочного завода, машина шумом испугала лошадей во дворе предприятия. Лошади, запряженные в телеги, нагруженные водкой, понеслись, и с них начали падать ящики с бутылками. Бутылки разбились, и на улице образовался водочный ручей. На следующий день Головкину принесли счет за убытки.
Автомобили в начале XX века были жителям и другим обитателям города в новинку. Например, разъезжая на автомобиле, Головкин часто давил кур. И, поскольку за каждую «жертву» ДТП он платил рубль серебром, то сметливые жители стали подкидывать под колеса дохлых кур. Первое время Константин Головкин, ничего не подозревая, расплачивался, но когда эти случаи участились, обо всем догадался и прекратил выплаты.
Самый же курьезный случай произошел с «первым автомобилистом» в день его бракосочетания. Константин Головкин со своей будущей женой Екатериной Тютюковой поехали венчаться в церковь на 4-й просеке (улица Советской Армии). Позже супруга вспоминала:
«Когда наш автоэкипаж подъехал к церкви, то священник так испугался водителя, который был в балахоне, пыльнике, с поднятыми на кожаную фуражку специальными автоочками, что спустил собак, заперся в доме и ни за что не хотел выходить. Пришлось нам ехать в Семейкино, чтобы совершить обряд».
Но был ли на самом деле Константин Головкин первым? Судя по заметке в «Самарской газете» за 6 июля 1903 года, нет.
Коммерсант Нейман. Торговля «американцами»
Первым коммерсантом, кто начал предлагать уже в 1903 году каталоги автомобилей «для ознакомления и заказов», был самарский купец Франц Нейман. Самарская контора Неймана стала официальным представителем американской автомобильной фирмы Oldsmobile. Услугами Неймана и воспользовался Головкин.
Адвокат Белоцерковский. Перегон авто из Франции
С 1904 по 1909 годы автомобили в основном покупали в Москве, Петербурге или за границей. Например, адвокат самарского окружного суда Константин Белоцерковский купил свою машину Brazierв 1908 году в Париже, куда приехал вместе с семьей. Чтобы не платить таможенную пошлину, Белоцерковские решили вернуться домой на машине через Варшаву и Москву до Нижнего Новгорода, а оттуда на пароходе доставить автомобиль в Самару. Но без приключений, конечно, не обошлось. На пути из Москвы до Нижнего машина увязла в грязи, и выбраться на дорогу удалось только после обвязывания тряпками колес. Зимой 1909 года все участники этого импровизированного автопробега сфотографировались на машине.
Позже в Самаре стали открываться местные шикарные автосалоны.
Купец Поляков. Машины для спецслужб и балтийский автопробег
Самый известный автомобилист Самары – купец Петр Поляков, который в 1910 году открыл свой автосалон. Там он продавал автомобили Berliet и Darracq. В 1912 году в его магазине приобрели в лизинг грузовики городской почтамт и пожарная охрана.
Поляков был также известен и тем, что очень любил участвовать во всяческих состязаниях. У него была машина французской марки Berliet с «модным» номером «001».
Например, в 1909 году он участвовал в международном автопробеге Санкт-Петербург – Псков – Рига - Санкт-Петербург. После соревнования Поляков собрал народ в самарском кинотеатре «Триумф» и показал документальный фильм об этих гонках.
ПДД без ГИБДД
Отсутствие Правил дорожного движения и безнаказанность водителей приводили к гонкам по улицам и частым авариям. К тому же автомобилистам мешали извозчики. Поэтому в 1907 году появилось первое постановление «О порядке езды по Самаре и загородным дорогам». Там было всего 7 пунктов: оговаривалась скорость по городу не выше 10 верст в час, а езда без руля и номера была запрещена.
Журналист под псевдонимом «Искра» писал:
Под колеса авто часто попадали не только собаки, но и люди. Много разговоров вызвала история, произошедшая 5 октября 1910 года. В этот день дворянин Николай Бардский, проезжая по Дворянской улице на своем автомобиле, задавил насмерть 8-летнего мальчика Окруженкова.
Спустя 5 лет, в 1912 году, появились местные правила автомобильной езды по городу. Разъезжаться на перекрестках стали по правилу «правой руки», извозчики стали ездить по правой стороне дороги. Гонять по городу запретили, а каждого шофера обязали иметь при себе «катехизис автомобильного дела» - памятку по вождению авто.
***
Появление первых автомобилей в Самаре вызвало небывалый интерес местного купечества к автомобильной технике. Уже к 1914 году собственными машинами, и не одной, обзавелись 72 самарца. В городе было 104 автомобиля. По другому источнику, к августу этого же года в Самаре было 365 авто.
*Материал подготовлен на основе книги Глеба Алексушина «Первые автомобили Самары».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
11 августа 2017 , 13:07
таксист
Последнее из раздела Лента новостей
4 января 2018
167
4 января 2018
163
4 января 2018
2019
4 января 2018
928
1
4 января 2018 , 17:11
577
В ноябре минувшего года sgpress.ru писал о том, что 17% говядины, 24% свинины, 8% баранины и 12%...
4 января 2018 , 16:25
167
Речь идет про стелы, расположенные в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Стройкерамика, и про...
4 января 2018 , 16:20
163
Их начали выплачивать в среду, 3 января. Об этом сообщила врио министра...
4 января 2018 , 14:29
2019
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
4 января 2018 , 11:03
928
Кому были не нужны права, чтобы ездить за рулем? Кто давил кур, лихача по главным улицам города?...
3 января 2018 , 20:49
1024
Поклонники единоборств хорошо знают имя Владимира Минеева по прозвищу Волжанин. Простой парень...
3 января 2018 , 18:09
433
В среду, 3 января, специалисты «Предприятия тепловых сетей» обнаружили повреждение...
3 января 2018 , 18:05
419
Надувные санки были привязаны к автомобилю.
3 января 2018 , 17:58
623
За три праздничных дня в Самарской области появились на свет 162 ребенка, из них 10...
3 января 2018 , 15:17
951
В минувшем ноябре было ровно 75 лет, как в Самаре был официально пущен первый троллейбус. ...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
8 декабря 2017
3540
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
30 декабря 2017
3512
2
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
2393
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 декабря 2017
2223
4 января 2018
2019
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
4 января 2018
2019
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
733
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
513
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
25 декабря 2017
759
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
25 декабря 2017
483
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, в Волжском районе.