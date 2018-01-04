Давний форсаж: Самарский дрифт. Первые водители города

Самара – самый богатый на машины город-миллионник России. На тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля. Каждый третий из нас имеет «железного коня». А с чего же все начиналось? Кому были не нужны права, чтобы ездить за рулем? Кто давил кур, лихача по главным улицам города? Какие марки авто были в тренде, и как их доставали?



Купец Головкин. Ущерб водочному заводу, компенсации за сбитых кур и водитель времен Апокалипсиса



Когда же в Самаре появился первый автомобиль? Самая известная легенда гласит, что первой машиной в нашем городе владел купец, меценат и художник Константин Головкин. В июле 1904 года он купил авто немецкой марки Opel. Однако, судя по фотографиям, машина была американской фирмы Oldsmobile. Очертания логотипа этой компании можно увидеть на боку машины.



Не успел Константин Головкин получить авто, как в первый же день с ним произошел интересный случай. Несмотря на все старания Головкина, мотор в 10 лошадиных сил не заводился. Константин Павлович предложил четверть (3,075 л) водки тому, у кого получится завести двигатель. За дело взялись два дюжих грузчика. После долгих попыток мотор заработал, и автомобиль поехал по Самаре. Проезжая по улице Москательной (сейчас Льва Толстого), возле ликероводочного завода, машина шумом испугала лошадей во дворе предприятия. Лошади, запряженные в телеги, нагруженные водкой, понеслись, и с них начали падать ящики с бутылками. Бутылки разбились, и на улице образовался водочный ручей. На следующий день Головкину принесли счет за убытки.

















































Автомобили в начале XX века были жителям и другим обитателям города в новинку. Например, разъезжая на автомобиле, Головкин часто давил кур. И, поскольку за каждую «жертву» ДТП он платил рубль серебром, то сметливые жители стали подкидывать под колеса дохлых кур. Первое время Константин Головкин, ничего не подозревая, расплачивался, но когда эти случаи участились, обо всем догадался и прекратил выплаты.



Самый же курьезный случай произошел с «первым автомобилистом» в день его бракосочетания. Константин Головкин со своей будущей женой Екатериной Тютюковой поехали венчаться в церковь на 4-й просеке (улица Советской Армии). Позже супруга вспоминала:



«Когда наш автоэкипаж подъехал к церкви, то священник так испугался водителя, который был в балахоне, пыльнике, с поднятыми на кожаную фуражку специальными автоочками, что спустил собак, заперся в доме и ни за что не хотел выходить. Пришлось нам ехать в Семейкино, чтобы совершить обряд».



Но был ли на самом деле Константин Головкин первым? Судя по заметке в «Самарской газете» за 6 июля 1903 года, нет.



































Коммерсант Нейман. Торговля «американцами»



Первым коммерсантом, кто начал предлагать уже в 1903 году каталоги автомобилей «для ознакомления и заказов», был самарский купец Франц Нейман. Самарская контора Неймана стала официальным представителем американской автомобильной фирмы Oldsmobile. Услугами Неймана и воспользовался Головкин.











































Адвокат Белоцерковский. Перегон авто из Франции



С 1904 по 1909 годы автомобили в основном покупали в Москве, Петербурге или за границей. Например, адвокат самарского окружного суда Константин Белоцерковский купил свою машину Brazierв 1908 году в Париже, куда приехал вместе с семьей. Чтобы не платить таможенную пошлину, Белоцерковские решили вернуться домой на машине через Варшаву и Москву до Нижнего Новгорода, а оттуда на пароходе доставить автомобиль в Самару. Но без приключений, конечно, не обошлось. На пути из Москвы до Нижнего машина увязла в грязи, и выбраться на дорогу удалось только после обвязывания тряпками колес. Зимой 1909 года все участники этого импровизированного автопробега сфотографировались на машине. Первым коммерсантом, кто начал предлагать уже в 1903 году каталоги автомобилей «для ознакомления и заказов», был самарский купец Франц Нейман. Самарская контора Неймана стала официальным представителем американской автомобильной фирмы Oldsmobile. Услугами Неймана и воспользовался Головкин.С 1904 по 1909 годы автомобили в основном покупали в Москве, Петербурге или за границей. Например, адвокат самарского окружного суда Константин Белоцерковский купил свою машину Brazierв 1908 году в Париже, куда приехал вместе с семьей. Чтобы не платить таможенную пошлину, Белоцерковские решили вернуться домой на машине через Варшаву и Москву до Нижнего Новгорода, а оттуда на пароходе доставить автомобиль в Самару. Но без приключений, конечно, не обошлось. На пути из Москвы до Нижнего машина увязла в грязи, и выбраться на дорогу удалось только после обвязывания тряпками колес. Зимой 1909 года все участники этого импровизированного автопробега сфотографировались на машине.























































Позже в Самаре стали открываться местные шикарные автосалоны.



Купец Поляков. Машины для спецслужб и балтийский автопробег



Самый известный автомобилист Самары – купец Петр Поляков, который в 1910 году открыл свой автосалон. Там он продавал автомобили Berliet и Darracq. В 1912 году в его магазине приобрели в лизинг грузовики городской почтамт и пожарная охрана.





















































Поляков был также известен и тем, что очень любил участвовать во всяческих состязаниях. У него была машина французской марки Berliet с «модным» номером «001».



Например, в 1909 году он участвовал в международном автопробеге Санкт-Петербург – Псков – Рига - Санкт-Петербург. После соревнования Поляков собрал народ в самарском кинотеатре «Триумф» и показал документальный фильм об этих гонках.