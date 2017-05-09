Дарья Касаткина стала лучшей теннисисткой апреля

По результатам рейтинга тольяттинка набрала 60% голосов, опередив чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (20%), украинскую спортсменку Даяну Ястремскую (11%) и эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (9%).Как сообщает официальный сайт WTA, в январе этого года лучшей теннисисткой становилась американская спортсменка Коко Вандевеге, в феврале - французская теннисистка Кристина Младенович, а в марте - теннисистка из Японии Риса Одзаки.