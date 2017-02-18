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Дайджест развлечений начавшихся выходных в Самаре

На выходных самарцев ждут развлечения в виде концерта Мити Фомина, а также целое ассорти выставок и спектаклей. Эти и другие события – в традиционном обзоре sgpress.ru.

Выставки: динозавры, восковые фигуры

На выставке «Восковые фигуры» будут представлены созданные питерскими скульпторами 45 реалистичных героев. Это знаменитые современные артисты и телеведущие, политики и исторические деятели, персонажи сказок и мультфильмов. Среди них Малыш и Карлсон, Белоснежка и гномы, герои из мультфильма «Ну, Погоди!». Также гости смогут посетить комнату смеха, которая состоит из 11 зеркал, и сфотографироваться с экспонатами.

На другой выставке «Мир динозавров» в натуральную величину перед зрителями предстанут 30 фигур. Среди экспонатов - как давно известные виды динозавров, такие как трицератопс, тиранозавр Рекс, так и совсем недавно открытые ученымигазозавр, герерозавр, ахиллобатор.

Доисторические ящеры двигаются, щелкают зубами и даже дышат. Экспозицию дополняют аудио-визуальные эффекты: звуки диких джунглей, пение цикад, проекции растений.

Обе выставки продлятся до 28 мая.

18 февраля, 11:00, музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142);
Цена билетов: 300 рублей для взрослых, 250 – для детей с 5 лет, студентов, пенсионеров. 0+.

В Самару приедет Митя Фомин
18 февраля наш город посетит популярный в России поп-певец. Экс-участник группы «Hi-Fi» и исполнитель популярной песни «Все будет хорошо» выступит в субботу.

18 февраля, 20:00, шоу-ресторан «Макхолл» (ул. Революционная, 146в);
Цена билета: 500-1500 рублей, 18+.


Лекция о традиция питья на Руси
18 февраля в Детской картинной галерее краевед Александр Житков проведет лекцию «От 0 до 40 градусов не по Цельсию». На выступлении он расскажет об алкогольных предпочтениях в Киевской Руси, при Иване Грозном, Петре I и в начале XX века, а также о временах, когда на Руси только появилась водка. Также посетители смогут узнать, какие безалкогольные напитки были популярны в разное время и когда в России появилась традиция пить чай и кофе. Обязательна предварительная запись по телефону: 332-43-98.

18 февраля, 12:00, Музей Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139);
Цена билета: 150 рублей, для студентов - 100 рублей, 18+.

Постановка от выпускников СГИКа

18 и 19 февраля спектакль «Играем в бабу Шанель» покажут выпускники СГИКа. Актеры презентуют постановку по мотивам пьесы Николая Коляды. Режиссёр-постановщик: Татьяна Наумова.

18 февраля, 18:00; 19 февраля 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138, ауд. 38).
Цена билета: 200 руб., 16+.

Концерт «Волга-folk-band»
19 февраля ансамбль народных инструментов исполнит русские народные мелодии, саундтреки из мультиков и мировые хиты. В программе также сказка-знакомство с домрой, балалайкой, баяном и др. После концерта малыши могут свободно пообщаться с музыкантами. Пройдет бесплатная профессиональная фотосъемка с исполнителями и инструментами. Необходима предварительная запись по телефону +7 (927) 010-23-63.

19 февраля, 11:00, Детская филармония (ул. Ново-Садовая, 44).
Цена билета: 1000 рублей за семью из двух человек, от 1 до 4 лет.


Выставка графики и живописи
19 февраля в выставочном зале торгового центра «Невский» состоится открытие выставки графики и живописи членов Творческого союза художников России. На ней будут представлены работы художника, иллюстратора Алексея Татарских, графического дизайнера, преподавателя рисунка и живописи СамГТУ Марии Федоровой, архитектора-дизайнера, преподавателя рисунка и живописи СамГТУ Марии Переведенцевой. Выставка продлится до 19 марта.

19 февраля , 18:00 , ТЦ «Невский» (ул. Ново-Садовая, 14, 2 этаж);
Вход свободный, 0+.

Сказка «Динь-дон, я ваша мама»
Театр оперы и балета предлагает зрителям новое прочтение народной сказки «Волк и семеро козлят». Спектакль поставила режиссер Оксана Штанина, немного изменив характеры и Волка, и козлят. Сказка превратилась в отличное, ненавязчивое средство воспитания непослушных детишек.

19 февраля, 11:00, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1);
Цена билета: 200-650 рублей, 0+.




Дата: 18 февраля 2017 , 09:14
70
Автор текста: Ксения Кармазина
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