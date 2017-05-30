ДТП со сбитым в Самаре 8-летним школьником попало на видеорегистратор

44-летний водитель автомобиля Вортекс Тинго (стаж-23 года) ехал со стороны улицы Революционной в направлении улицы Мяги и сбил 8-летнего мальчика. Он переходил дорогу в неположенном месте без сопровождения взрослых.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи врачи назначили ребенку амбулаторное лечение.