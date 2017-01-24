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ДОСААФ отметил 90-летие со дня образования

Вчера в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное созданию в нашей стране легендарной оборонной организации ОСОАВИАХИМ (с 1927 по 1951 годы) - ДОСААФ. Оно прошло в объединенной технической школе, расположенной на ул. Аэродромной, 40.

На праздник собрался большой дружный коллектив регионального управления Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту: начальники школ, мастера производственного обучения, руководители первичных отделений. Поздравить «юбиляров» с памятной датой пришли представители областных министерств образования и спорта, муниципалитета, депутаты губернской и городской дум, ветераны Вооруженных сил. Почетным гостем праздника был глава Самары Олег Фурсов.

Исполняющий обязанности председателя реготделения Михаил Щепотин напомнил о непростой, но яркой судьбе организации, история которой тесно связана с историей нашего государства, с развитием его Вооруженных сил.

- В годы Великой Отечественной войны ДОСААФ подготовил девять миллионов специалистов, - сказал Щепотин. - Активная работа продолжилась и после Победы. Кроме того, перед организацией была поставлена задача готовить специалистов для народного хозяйства. Сегодня мы продолжаем эти традиции. Сейчас ДОСААФ Самарской области объединяет девять автомобильно-технических школ, 12 спортивно-технических клубов, 151 первичное отделение, членами организации являются более 3,5 тысячи человек.

Был зачитан приветственный адрес от губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Лучших работников областного ДОСААФ наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от губернатора и областного правительства, губернской и городской дум.

Об особой роли ДОСААФ в жизни общества, его особой миссии говорил глава Самары Олег Фурсов.

- ДОСААФ - одна из славных страниц в судьбе России, - сказал мэр в приветственном слове. - Трудно представить без этой организации историю нашего города, ведь многое происходило именно благодаря содействию добровольцев. Сотрудники областной организации помогли вырастить будущих защитников Отечества, укрепили их боевой дух. Более трехсот тысяч стрелков, радистов, летчиков, воспитанных ими, ушли на фронт во время Великой Отечественной. Из 217 наших земляков, получивших за годы войны звание Героя Советского Союза, девять были участниками Рождественского аэроклуба ДОСААФ. Благодаря таким подвигам Самара получила статус города трудовой и боевой славы.

Затем прошла церемония награждения «юбиляров». Олег Фурсов вручил сотрудникам организации почетные грамоты и прикрепил к знамени регионального отделения ДОСААФ ленту «Город трудовой и боевой славы». 

Самарское отделение ДОСААФ - одно из ведущих в России. На его базе только в 2016 году обучено около 8000 специалистов для Вооруженных сил и экономического сектора области. В настоящее время около 4000 человек, из них более половины - дети, занимаются в организациях области техническим творчеством, авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта. На сегодняшний день региональное отделение развивает 15 видов спорта. В том числе - парашютный, самолетный, авиамодельный, автомобильный, подводный.

Дата: 24 января 2017 , 10:35
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Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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