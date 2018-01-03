Cемьям первых новорожденных в году вручили сертификаты на 10 тысяч рублей
За три праздничных дня в Самарской области появились на свет 162 ребенка, из них 10 новорожденных - в родильном отделении городской клинической больницы №1 им. Пирогова. В среду, 3 января, новоиспеченных мам поздравила глава Самары Елена Лапушкина.
Она напомнила, что в ноябре прошлого года Президент России подписал закон о выплате с 1 января 2018 года нового ежемесячного пособия на первенца. Размер материальной помощи составит около 10,5 тысяч рублей. При ее назначении будут учитываться доходы семей. На пособие могут рассчитывать те родители, чей доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума. Выплачивать матпомощь будут вплоть до достижения ребёнком полутора лет.
- Я искренне рада сегодня присутствовать рядом с вами, потому что рождение детей – это огромное счастье. Теперь благодаря новому закону вы можете рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка. Я надеюсь, что рождаемость в Самаре от этого возрастет, - выразила уверенность Елена Лапушкина. - Мне очень хочется пожелать вам и вашим семьям здоровья, а нашим маленьким самарцам - счастливой судьбы. Я верю, что они будут самыми достойными жителями нашего города.
Глава Самары также вручила новоиспеченным мамам памятные подарки и сертификаты на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
- Я родила своего первенца 2 января, и могу сказать, что этой мой лучший Новый год. Я рада, что самое важное событие в моей жизни произошло именно в роддоме больницы Пирогова. Здесь очень хорошее отношение к будущим мамам, работают профессиональные врачи, - сказала молодая мама Наталья Лохова. - Хочу сказать большое спасибо руководству города, что уделяет особое внимание вопросам медицины. Очень приятно, что семьи материально поддерживают. Любая помощь важна для нас.
Она напомнила, что в ноябре прошлого года Президент России подписал закон о выплате с 1 января 2018 года нового ежемесячного пособия на первенца. Размер материальной помощи составит около 10,5 тысяч рублей. При ее назначении будут учитываться доходы семей. На пособие могут рассчитывать те родители, чей доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума. Выплачивать матпомощь будут вплоть до достижения ребёнком полутора лет.
- Я искренне рада сегодня присутствовать рядом с вами, потому что рождение детей – это огромное счастье. Теперь благодаря новому закону вы можете рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка. Я надеюсь, что рождаемость в Самаре от этого возрастет, - выразила уверенность Елена Лапушкина. - Мне очень хочется пожелать вам и вашим семьям здоровья, а нашим маленьким самарцам - счастливой судьбы. Я верю, что они будут самыми достойными жителями нашего города.
Глава Самары также вручила новоиспеченным мамам памятные подарки и сертификаты на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
- Я родила своего первенца 2 января, и могу сказать, что этой мой лучший Новый год. Я рада, что самое важное событие в моей жизни произошло именно в роддоме больницы Пирогова. Здесь очень хорошее отношение к будущим мамам, работают профессиональные врачи, - сказала молодая мама Наталья Лохова. - Хочу сказать большое спасибо руководству города, что уделяет особое внимание вопросам медицины. Очень приятно, что семьи материально поддерживают. Любая помощь важна для нас.
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