Что в FIFA думают о Самаре

Сейчас на стадионе готовятся к так называемому раскружаливанию – демонтажу временных опор, возведенных ранее для строительства купола. Оно будет выполняться с помощью системы домкратов. Геодезический контроль положения конструкций занимает от пяти до десяти дней. На самом поле скоро начнут укладывать итальянский рулонный газон, под него сейчас готовят «подушку». Этим займется компания «СИС РУС», которая делала поля, в том числе в «Лужниках» и на «Открытие Арене» в Москве. После посева и врастания газона его прошьют полимерными нитями. Это улучшит внешний вид газона и повысит его износостойкость и долговечность.Во внутренних помещениях стадиона также идут активные работы: заливается стяжка пола, штукатурятся стены, укладывается настенная и напольная плитка, монтируются внутренние и наружные витражи и двери. Рядом со стадионом укладывают асфальт, плитку, на газонах сеют траву.Как отметил Колин Смит, уже сейчас, находясь в чаше стадиона, можно ощутить ту атмосферу, которая будет царить здесь во время Чемпионата мира. По его словам, трибуны расположены близко к полю, и его прекрасно видно из любой точки. Он также подтвердил, что работы по подготовке стадиона к мировому футбольному форуму идут с небольшим отставанием.- Разумеется, любые подобные отсрочки вызывают беспокойство. Задержка связана со сложной конструкцией крыши стадиона. Самара играет большую роль в проведении Чемпионата мира. Здесь пройдут шесть матчей: четыре на групповой стадии и два – в рамках плей-офф. Мы получили заверение от властей области и города, что все работы будут завершены в срок. Мы видим, что к подготовке привлекли очень много людей и техники, подрядчик получил все необходимые ресурсы для завершения работ. Я думаю, что ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми.Еще одним важным инфраструктурным аспектом, по словам представителя FIFA, является организация работы общественного транспорта. Представители ассоциации будут отслеживать работы по созданию и реализации схемы доставки болельщиков на стадион.- Главное сейчас – демонтаж временных конструкций и укладка газона. Это должно произойти до наступления зимы. Еще очень важно для нас испытать возможности арены во время проведения тестовых матчей весной следующего года. Их даты еще не определены. Вообще, я рад находиться в Самаре. Нас хорошо приняли городские власти и губернатор, - заключил Колин Смит.- Такая оценка комиссии - один из показателей того, что здесь будет также комфортно гостям Чемпионата мира, не только командам, но и любителям футбола, которые приедут со всего мира в Самару на этот праздник, - сказал Дмитрий Азаров. - Футбол в Самаре – больше чем футбол. И единение жителей города и области и болельщиков всего мира здесь точно произойдет.По словам врио губернатора, то, что визит комиссии пришелся на начало его работы на посту главы региона, очень важно. Есть возможность погрузиться до мелочей в те конструктивные особенности, которые имеются у стадиона.- К нам приехали профессионалы, люди, которые имеют колоссальный опыт проведения международных мероприятий самого высокого класса. Их визит, их оценка, советы и даже замечания очень важны для того, чтобы опережающими темпами двигаться вперед к главному событию 2018 года.Безусловно, в самом начале деятельности лучших советчиков нельзя было и предполагать. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить Колина Смита, Алексея Сорокина и всю команду специалистов, которая организовывает подготовку к мировому первенству. А жесткие сроки создают особый драйв у всей команды, которая трудится над тем, чтобы праздник состоялся в полной мере, - сказал Дмитрий Азаров.Также глава региона добавил, что ранее существовали вопросы слаженности и взаимодействия по различным аспектам подготовки к Чемпионату мира. Сейчас они сняты. В частности, на заседании Самарской губернской думы в среду, 27 сентября, была решена проблема по вывозу грунта с территории строящегося стадиона.- У нас сегодня налажено взаимодействие по всем направлениям. Мы предполагаем, что работа единой командой поможет нам достигнуть намеченного. Каждый день должен быть наполнен и смыслом, и результатом. Решения для ликвидации отставания по срокам приняты. Это касается и строительства стадиона, и инженерных вопросов, и благоустройства, - подытожил Дмитрий Азаров.Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин добавил, что сейчас в Самаре ведется колоссальная работа по подготовке к мировому футбольному первенству.- Видно, что область уделяет особое внимание подготовке к Чемпионату, многое делает город: идет масштабное благоустройство, ремонт дорог. Скоро мы увидим завершение всех работ, - отметил Алексей Сорокин.Во время шестого инспекционного визита комиссии FIFA предстоит посетить всего восемь стадионов. Инспекция пройдет в тех городах, которые не принимали Кубок Конфедераций.