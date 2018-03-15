Что самарские музеи приготовили гостям Чемпионата мира по футболу

Жителей и гостей Самары в дни мундиаля ждут около двадцати культурных событий.



В мае в музее Алабина и областном художественном музее откроются фотовыставки о футболе. Также посетители смогут посмотреть работы конкурса детского рисунка «Репортаж с футбольного матча» и выставку «Быстрее! Выше! Сильнее!».



Музей модерна представит экспозицию с восстановленными историко-бытовыми интерьерами и выставку-инсталляцию об истории искусства из фондов музея Алабина «Руки Венеры».



В музее «Самара Космическая» в июне откроется выставка, посвященная 55-летию полета первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой. А в детской картинной галерее можно будет посмотреть на эксклюзивных авторских кукол.



Узнать об истории и уникальной природе самарского края можно будет во время пеших и автобусных экскурсий. Например, «Прогулки по Дворянской», «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре», «Приключения с Буратино», «Эльдар Рязанов и Самара», «Ленинские места», «Три века истории» и другие.



Также работать в дни матчей будут национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник».

