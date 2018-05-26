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Что подготовили для самарцев на открытие Струковского сада. Полная программа

Завершился ремонт Струковского сада - культового парка, любимого многими поколениями самарцев. Его обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Завтра будет повод увидеть, каким он стал. 27 мая там пройдет множество событий, интересных детям и взрослым. Каких? О них шла речь в пресс-центре «Самарской газеты». 

Эстрада, скейт-парк и другие точки на маршруте

- Завтра откроется старейший в городе парк. С прошлого года он был на ремонте. Горожане смогут оценить все новшества и увидеть, каким сад стал красивым, благоустроенным, - говорит Евгения Мищенко. - Полностью обновлена летняя эстрада, которая не работала много лет. Над скейт-парком трудились специалисты из Санкт-Петербурга, теперь уровень у него поистине столичный. В Поволжье впервые появилась площадка такого качества. Обновлен шахматный клуб, для него установили удобное оборудование. На территории Струковского теперь есть и две очень красивые зоны с видом на Волгу, где можно будет проводить торжества, юбилеи. В целом сад стал более прозрачным, река просматривается со многих точек. Кстати, Струковский сад имеет статус объекта культурного наследия, мы должны сохранять историческую основу, и здесь допускается далеко не всякое обновление.

Завтра с 12 часов на летней эстраде зазвучит джазовая музыка, открывая большую праздничную программу. В 15 часов там же начнутся выступления молодежных рок-групп. На площадке скейт-парка пройдут соревнования. В 18.00 стартует программа муниципального концертного духового оркестра «На сопках Маньчжурии». В 19 часов начнется большой сборный концерт «Песни над Волгой», он рассчитан не меньше чем на четыре часа.

Песни над Волгой

- Уголки старого города нам очень дороги, и это замечательно, что власти приняли решение вдохнуть новую жизнь в наш любимый Струковский сад, - подчеркнул Марк Левянт. - Там начинает работать обновленная эстрада с вместительным зрительным залом. Рассчитываем, что она будет задействована в течение всего летнего сезона. Уже завтра на ней зазвучат песни о Волге, о любви, о Самаре в исполнении лучших артистов нашего города.

В большой концертной программе выступят народная артистка России Юлия Денисова, экс-солисты ансамбля «Синяя птица» Евгений Войнов и Александр Дроздов, музыкальный театр «Добро», ансамбль «Волжские станичники», солисты театра оперы и балета и другие исполнители.

Кстати, наша летняя эстрада - уменьшенная копия сооружения на Рижском взморье, которое многие годы принимает прославленные музыкальные фестивали. Местные власти в свое время добились того, чтобы у нас в городе был реализован подобный проект. С 2013 года на этой площадке никаких событий не происходило, и вот теперь эстрада обретает новую жизнь.

«На сопках Маньчжурии»

В 1908 году именно в Самаре, в Струковском саду, впервые в исполнении оркестра прозвучал вальс Ильи Шатрова «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». После этого буквально за считанные месяцы вальс стал одним из самых популярных в России, и наш город может и должен гордиться событием, которому в этом году исполняется 110 лет.

- Я считаю, это один из брендов Самары, - уверен Марк Коган. - Потому мы стараемся поддерживать эту оркестровую традицию. В парки города вернулись духовые оркестры. С 2013 года мы начали проводить фестиваль, который так и назвали - «На сопках Маньчжурии». Завтра в обновленном Струковском саду заиграет духовой оркестр. Прежде парки, городские сады в теплое время года были своего рода семейными клубами. Пусть они такими и остаются.

Молодежный экстрим

Леонид Копичай рассказал, какая программа задумана для молодежи. Помимо открытия скейт-парка и первых соревнований экстремальщиков будет всплеск веселья на новой сцене, которая располагает к живому общению артистов со зрителями, слушателями.  Выступят команды КВН, включая «Волжан-СамГТУ», которые успешно выступают в премьер-лиге. Затем свое мастерство продемонстрируют диджеи, горожан ждут юмористическое караоке и музыка, извлекаемая… из фруктов. В танцевальной программе всех желающих будут учить движениям в разных стилях. Так что приходите петь, танцевать, смеяться над шутками кавээнщиков и восхищаться мастерством экстремалов.

Фестиваль акул пера

Струковский сад примет завтра и участников традиционного, многими любимого областного фестиваля «Пресса». Ему уже 25 лет. Причем на этот раз отметим не только четвертьвековой юбилей праздничного сбора масс-медиа, но и 100-летие Союза журналистов России.

- У Струковского сада - особая магия. Когда мы собрались там в первый раз 25 лет назад, не думали, что встречи станут традиционными, любимыми и журналистами, и читателями, телезрителями, радиослушателями. Но потом так сложилось, что наш фестиваль прочно вошел в историю парка, - отметила Ирина Цветкова.

На фестивале прессы будут работать 25 площадок. Официальное открытие - в полдень. Свою особую программу с конкурсами, концертами, угощением подготовило каждое СМИ-участник. В том числе и «Самарская газета». Наша площадка располагается в центре парка, ждем читателей у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Даем подсказку: собирайте как можно больше информации о Горьком, который работал в «Самарской газете», и тогда вы окажетесь в числе победителей викторин в честь 150-летия со дня рождения писателя. На фестивальных площадках будут конкурсы и на знание истории Струковского сада, российской журналистики. Можно будет угоститься «космической» едой, кашей из полевой кухни, мороженым. 



 
Дата: 26 мая 2018 , 11:46
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Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Ксения Кармазина
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