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Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»

В воскресенье, 6 мая,  в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью».

Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут ходить автобусы-шаттлы и скоростной трамвай.  Эти маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча. По этой причине изменится общая схема движения транспорта в Самаре. По сообщению горадминистрации, изменение привычных маршрутов носит временный характер и будет вводиться исключительно в дни матчей, всего 6 дней за период ЧМ-2018.  Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

Схема движения транспорта будет организована следующим образом:

6 мая с 11.00 до 23.00 не будут ходить трамваи №№1, 5, 16, 18, 20, 22, следующие по улицам Красноармейской, Галактионовской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе. Это необходимо для пропуска скоростного трамвая, следующего по маршруту S5.

Также будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона. 

Кроме того, будет увеличено количество троллейбусов на маршрутах № 19, 8.

АВТОБУСЫ:

S1 «Аэропорт – площадь Революции»

Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.

Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.

S1к «Аэропорт – Стадион»

Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.

S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»

Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.

Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».

Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».

S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»

Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.

S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») – СТАДИОН»

Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.

Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»

6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.

S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»

Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.

Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

ТРАМВАИ:

S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»

Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Маршрут S5 начнет свою работу с 13:00. 

Остановки: Железнодорожный вокзал, музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе (пересечение с ул.Ташкентская), Стадион. 

Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный. Время в пути от Железнодорожного вокзала до стадиона - 50 минут, интервал движения – 1,5 минуты.




























Также во время тестового матча вокруг «Самара Арены» будет ограничено движение транспорта. Проезд на территорию стадиона на личных машинах запрещен.

По данным облправительства, в воскресенье, 6 мая, с 10:00 до 23:00 ограничат движение на участках улиц Дальней, Арена 2018, 2-й стадионной и 10-м Проезде.

Также с 7:00 5 мая до 23:00 7 июля будет запрещена остановка транспорта на Волжском шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й стадионной, 2-й стадионной, Проездам №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10.

Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована парковка для машин на 1000 мест. Болельщики, которые приедут на второй тестовый матч, смогут оставить свои машины и пройти до «Самара Арены» по тротуарам вдоль Волжского шоссе и Арены 2018. Войти на прилегающую к стадиону территорию можно будет у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской.



























После игры на "Самара Арене" выступит певица Елка.

А оставить свое мнение и предложения по организации матча на новом стадионе можно будет 6 и 7 мая по телефону 200-01-27 или отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city. 

Дата: 6 мая 2018 , 11:04
2215
Автор текста: Ксения Кармазина, Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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6 мая 2018 , 07:15
Алексей Сергеевич
Считаю, что парковка на 1000 мест - это очень мало! И вообще, почему нельзя парковаться у стадиона??
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