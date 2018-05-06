Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»

В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью».



Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут ходить автобусы-шаттлы и скоростной трамвай. Эти маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча. По этой причине изменится общая схема движения транспорта в Самаре. По сообщению горадминистрации, изменение привычных маршрутов носит временный характер и будет вводиться исключительно в дни матчей, всего 6 дней за период ЧМ-2018. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.



Схема движения транспорта будет организована следующим образом:



6 мая с 11.00 до 23.00 не будут ходить трамваи №№1, 5, 16, 18, 20, 22, следующие по улицам Красноармейской, Галактионовской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе. Это необходимо для пропуска скоростного трамвая, следующего по маршруту S5.



Также будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона.



Кроме того, будет увеличено количество троллейбусов на маршрутах № 19, 8.



АВТОБУСЫ:



S1 «Аэропорт – площадь Революции»



Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.



Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.



S1к «Аэропорт – Стадион»



Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.



S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»



Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.



Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».



Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».



S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»



Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.



S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») – СТАДИОН»



Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.



Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.



S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»



6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.



S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»



Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.



Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.



ТРАМВАИ:



S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»



Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Маршрут S5 начнет свою работу с 13:00.



Остановки: Железнодорожный вокзал, музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе (пересечение с ул.Ташкентская), Стадион.