Что нужно знать болельщикам о втором матче на «Самара Арене»

В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью».



Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут ходить автобусы-шаттлы и скоростной трамвай. Эти маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча.



АВТОБУСЫ:



S1 «Аэропорт – площадь Революции»



Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.



Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.



S1к «Аэропорт – Стадион»



Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.



S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»



Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.



Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».



Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».



S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»



Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.



S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») – СТАДИОН»



Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.



Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.



S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»



6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.



S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»



Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.



Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.



ТРАМВАИ:



S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»



Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.



Остановки: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна. По просьбе болельщиков трамвай будет делать дополнительную остановку «Улица Ташкентская» (на пересечении с Московским шоссе).



Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный.



Важно уточнить, что в воскресенье, 6 мая, с 11:00 до 23:00 будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона.



Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 ездить не будут.



Также во время тестового матча вокруг «Самара Арены» будет ограничено движение транспорта. Проезд на территорию стадиона на личных машинах запрещен.



По данным облправительства, в воскресенье, 6 мая, с 10:00 до 23:00 ограничат движение на участках улиц Дальней, Арена 2018, 2-й стадионной и 10-м Проезде.



Также с 7:00 5 мая до 23:00 7 июля будет запрещена остановка транспорта на Волжском шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й стадионной, 2-й стадионной, Проездам №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10.



Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована парковка для машин на 1000 мест. Болельщики, которые приедут на второй тестовый матч, смогут оставить свои машины и пройти до «Самара Арены» по тротуарам вдоль Волжского шоссе и Арены 2018. Войти на прилегающую к стадиону территорию можно будет у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской.



После игры на "Самара Арене" выступит певица Елка.



А оставить свое мнение и предложения по организации матча на новом стадионе можно будет 6 и 7 мая по телефону 200-01-27 или отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city.