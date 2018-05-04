Что нужно знать болельщикам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью».
Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут ходить автобусы-шаттлы и скоростной трамвай. Эти маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча.
АВТОБУСЫ:
S1 «Аэропорт – площадь Революции»
Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.
Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.
S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.
S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»
Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».
S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») – СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»
6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.
S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
ТРАМВАИ:
S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Остановки: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна. По просьбе болельщиков трамвай будет делать дополнительную остановку «Улица Ташкентская» (на пересечении с Московским шоссе).
Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный.
Важно уточнить, что в воскресенье, 6 мая, с 11:00 до 23:00 будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона.
Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 ездить не будут.
Также во время тестового матча вокруг «Самара Арены» будет ограничено движение транспорта. Проезд на территорию стадиона на личных машинах запрещен.
По данным облправительства, в воскресенье, 6 мая, с 10:00 до 23:00 ограничат движение на участках улиц Дальней, Арена 2018, 2-й стадионной и 10-м Проезде.
Также с 7:00 5 мая до 23:00 7 июля будет запрещена остановка транспорта на Волжском шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й стадионной, 2-й стадионной, Проездам №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10.
Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована парковка для машин на 1000 мест. Болельщики, которые приедут на второй тестовый матч, смогут оставить свои машины и пройти до «Самара Арены» по тротуарам вдоль Волжского шоссе и Арены 2018. Войти на прилегающую к стадиону территорию можно будет у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской.
После игры на "Самара Арене" выступит певица Елка.
А оставить свое мнение и предложения по организации матча на новом стадионе можно будет 6 и 7 мая по телефону 200-01-27 или отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city.
Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут ходить автобусы-шаттлы и скоростной трамвай. Эти маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча.
АВТОБУСЫ:
S1 «Аэропорт – площадь Революции»
Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.
Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.
S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.
S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»
Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».
S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») – СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ «АМБАР») - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»
6 мая этот маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.
S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
ТРАМВАИ:
S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Остановки: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна. По просьбе болельщиков трамвай будет делать дополнительную остановку «Улица Ташкентская» (на пересечении с Московским шоссе).
Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный.
Важно уточнить, что в воскресенье, 6 мая, с 11:00 до 23:00 будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона.
Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 ездить не будут.
Также во время тестового матча вокруг «Самара Арены» будет ограничено движение транспорта. Проезд на территорию стадиона на личных машинах запрещен.
По данным облправительства, в воскресенье, 6 мая, с 10:00 до 23:00 ограничат движение на участках улиц Дальней, Арена 2018, 2-й стадионной и 10-м Проезде.
Также с 7:00 5 мая до 23:00 7 июля будет запрещена остановка транспорта на Волжском шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й стадионной, 2-й стадионной, Проездам №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10.
Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована парковка для машин на 1000 мест. Болельщики, которые приедут на второй тестовый матч, смогут оставить свои машины и пройти до «Самара Арены» по тротуарам вдоль Волжского шоссе и Арены 2018. Войти на прилегающую к стадиону территорию можно будет у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской.
После игры на "Самара Арене" выступит певица Елка.
А оставить свое мнение и предложения по организации матча на новом стадионе можно будет 6 и 7 мая по телефону 200-01-27 или отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city.
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