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Что кроется за именем Самара

Можно, я не буду объяснять, как важно Имя? Человека, парохода, города. Са-ма-ра. Согласитесь, совсем не похоже на Са-ра-тов. А ведь путают! Но шутки в сторону - путают по разным причинам. Например, два слога в этих именах одинаковые. А еще потому, что звучание или написание этих имен не вызывают сами по себе никакого образа. То есть город и все остальное вы, конечно, себе легко представите, но что же значит имя Самара само по себе? Почему именно его носит наш город? Как оно отражает его сущность и как влияет на жизнь города, его развитие? Ваше имя на вашу жизнь хоть как-то влияет? А ведь имя человека, скажем, не так уникально, как имя города.  

Имя (название) - это основа любого бренда. Если мы хотим создать привлекательный образ города (и тут уж действительно неважно, в какой отрасли и сфере), мимо имени никак не пройдешь.

- I’m going to Samara.
- What does it mean?

Такой диалог, вполне возможно, происходит сейчас в десятках и сотнях австралийских семей. Болельщики собираются в далекий город на Волге. Что это значит - Самара?

Великое имя

Откуда бы ни взялось имя и слово Самара - это древнее и могущественное слово. Самарра - город в Междуречье, известный еще во времена Ассирии и бывший столицей царства Абиссидов в IX веке. Из Библии мы знаем о Самарии - столице Израильского царства в IX веке до нашей эры! Да, сегодня на иврите это звучит как «шамрон», да и в Междуречье девятого века город называли на арабский манер «Сурра Ман Ра’а». Но это то самое слово! Хотя бы потому, что словом одинаковым «самара» в этом мире названо слишком много самых разных вещей. А значит, его происхождение очень и очень древнее - из тех времен, до смешения языков. Возможно, это совпадение. Но если такая случайность возможна, то было бы совсем глупо не использовать ее. Хотя бы потому, что настолько древнее слово имеет свою магию. Свою скрытую энергию, которую хочется обратить на пользу.

Кто еще носит имя Самара?

Самара - форма сандалий традиционного африканского дизайна.

Самара - в английском - «самолетики» - семена вяза и других деревьев.

Самара - женское имя еврейского происхождения, обозначающее «защищаемая богом». Популярно в Бразилии.

«Самара» - название виллы в США, построенной по проекту Фрэнка Ллойда Райта.

Самара - имя девочки-утопленницы в японско-американской серии фильмов ужасов «Звонок».

А еще есть Самар - провинция на Филиппинах. Самарийское ущелье есть в Греции. В Гималаях, в княжестве Ло, есть деревня Самар. Не перепутаешь с Саратовом!

 





















Официальная версия

Но все написанное выше - просто красивые рассуждения. Существует вполне официальная версия - название наш город получил по реке. А гидроним «самара»... ну вот здесь начинаются версии. Известно только, что впервые о реке Самур написал в X веке Ибн Фадлан - арабский путешественник, ставший прообразом героя Антонио Бандераса в фильме «13-й воин». Что же касается значения слова «самур», то самая популярная версия его индо-арийского значения - «летняя вода». Практически «город-курорт». Особенно если учесть, что во времена именования ни городов, ни курортов здесь не было в помине. Кстати, Ибн Фадлан вполне мог дать название и сам. Например. в
честь столицы Абиссидов…

Что с этим делать?

Вроде бы и делать ничего не надо. Город наш все равно называется Самара, это имя нашему городу идет больше, чем Куйбышев, хотя и это вопрос дискуссионный. Но хорошо бы придумать (да-да, придумать - это точно не наука!) хорошее и емкое определение, что же все-таки значит название Самара. Да, для такой работы, наверное, надо собрать какой-то необычный состав. Ученых - историков, лингвистов, аналитиков, а кроме них - поэтов, художников и прочих творцов. Чтобы совместными усилиями была выработана небольшая бренд-легенда. И чтобы в Австралии в следующий раз был готов ответ на этот вопрос:

- Samara? It means protected by God!

Например.

И вот мы уже все живем в городе, защищаемом Богом. Или в городе, название которого означает «летняя вода». Или… в общем, выбор есть. И это навсегда. Имя с тобой. Такой бренд не стареет и не требует дополнительных пояснений. Что это значит? Даже самые важные вехи укоренены в истории. «Вторая столица», например, это славная страница истории, быть может, апогей, но это уже в прошлом. И это
было с Куйбышевом. Самара второй столицей не была. Была столицей КОМУЧа, но это другая история. А вот Самара «летняя вода» - это навсегда. И в прошлом было актуально, чему подтверждением полотна, поэмы, песни и романы. И в будущем будет так же важно, даже важнее, учитывая экологию и урбанизацию.

И вот это понимание начнет работать. Повышать в конечном итоге инвестиционную привлекательность региона. Поможет отличать Самару от Саратова. У них, кстати, такого богатства в названии города нет. Саратов - это просто «желтая гора», саратау - по-татарски. Ни тебе Междуречья, ни Ветхого завета.

Потенциал имени

И если возвращаться к теме брендинга, то имя Самара - это сокровище. Слово существует в огромном количестве языков и культур, то есть на слуху и благозвучно. И при этом не имеет единственного, главного значения. Известно во всем мире. Бразильское женское имя, японский хоррор, пляж в Коста-Рике - и все это Самара.
Дата: 1 февраля 2018 , 11:45
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Автор текста: Илья Сульдин
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