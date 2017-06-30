Что делать, если пришли за вашей пенсией
В последнее время гражданам все чаще приходится сталкиваться с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Причем происходит это далеко не всегда по воле и желанию будущего пенсионера.
Агенты негосударственных фондов ходят по домам и офисам, предлагая свои услуги. «Советуют» перевести средства пенсионных накоплений в тот или иной НПФ и представители различных банков. Однако эксперты рекомендуют с такими
переводами не торопиться. Ведь мало кто из настойчивых агентов рассказывает о возможных потерях инвестиционного дохода при досрочном переходе из одного фонда в другой. В Самарском реготделении Пенсионного фонда напоминают, в настоящее время менять страховщика, то есть переводить накопления из ПФР в НПФ и обратно, менять один НПФ на другой, без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в 5 лет.
Для смены страховщика можно подать одно из двух видов заявлений:
- срочное заявление: в этом случае средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику по истечении пятилетнего срока с года подачи заявления. То есть, при подаче заявления в 2017 году, деньги новому страховщику будут переведены в 2022 году. При этом инвестиционный доход сохраняется в полном объеме, а убыток компенсируется государством.
- досрочное заявление: в этом случае пенсионные накопления будут переданы новому страховщику на следующий год, но без инвестиционного дохода, если 5 лет с даты последнего перехода еще не прошли. Если текущий страховщик покажет убытки при инвестировании пенсионных накоплений, они будут отражены на лицевом счете гражданина. В 2017 году подать заявление о досрочном выборе страховщика без потерь инвестиционного дохода могут граждане, у которых смена
страховщика произошла в 2013 году.
В систему гарантирования прав застрахованных лиц вошли фонды, прошедшие процедуру акционирования и соответствующие требованиям Центрального Банка. В настоящее время в реестр НПФ - участников системы гарантирования входит 38 НПФ.
Узнать, где находятся пенсионные накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru или на портале Госуслуг - www.gosuslugi.ru. С помошью этих же сайтов, а также клиентской службы ПФР можно уточнить, кто является текущим страховщиком, то есть той организацией, которая хранит средства пенсионных накоплений. Эти же источники предоставляют информацию о дате, когда та или иная организация стала страховщиком.
Важно знать, что в случае, если накопления формируются в Пенсионном фонде, то увидеть отложенную на пенсию сумму можно через личный кабинет. А вот в случае с негосударственным фондом, такую информацию предоставляют
непосредственно в офисе фонда, не из которых имеют представительства в Самаре.
Агенты негосударственных фондов ходят по домам и офисам, предлагая свои услуги. «Советуют» перевести средства пенсионных накоплений в тот или иной НПФ и представители различных банков. Однако эксперты рекомендуют с такими
переводами не торопиться. Ведь мало кто из настойчивых агентов рассказывает о возможных потерях инвестиционного дохода при досрочном переходе из одного фонда в другой. В Самарском реготделении Пенсионного фонда напоминают, в настоящее время менять страховщика, то есть переводить накопления из ПФР в НПФ и обратно, менять один НПФ на другой, без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в 5 лет.
Для смены страховщика можно подать одно из двух видов заявлений:
- срочное заявление: в этом случае средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику по истечении пятилетнего срока с года подачи заявления. То есть, при подаче заявления в 2017 году, деньги новому страховщику будут переведены в 2022 году. При этом инвестиционный доход сохраняется в полном объеме, а убыток компенсируется государством.
- досрочное заявление: в этом случае пенсионные накопления будут переданы новому страховщику на следующий год, но без инвестиционного дохода, если 5 лет с даты последнего перехода еще не прошли. Если текущий страховщик покажет убытки при инвестировании пенсионных накоплений, они будут отражены на лицевом счете гражданина. В 2017 году подать заявление о досрочном выборе страховщика без потерь инвестиционного дохода могут граждане, у которых смена
страховщика произошла в 2013 году.
В систему гарантирования прав застрахованных лиц вошли фонды, прошедшие процедуру акционирования и соответствующие требованиям Центрального Банка. В настоящее время в реестр НПФ - участников системы гарантирования входит 38 НПФ.
Узнать, где находятся пенсионные накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru или на портале Госуслуг - www.gosuslugi.ru. С помошью этих же сайтов, а также клиентской службы ПФР можно уточнить, кто является текущим страховщиком, то есть той организацией, которая хранит средства пенсионных накоплений. Эти же источники предоставляют информацию о дате, когда та или иная организация стала страховщиком.
Важно знать, что в случае, если накопления формируются в Пенсионном фонде, то увидеть отложенную на пенсию сумму можно через личный кабинет. А вот в случае с негосударственным фондом, такую информацию предоставляют
непосредственно в офисе фонда, не из которых имеют представительства в Самаре.
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