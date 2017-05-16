Члены регсовета партии «Справедливая Россия» внесли предложения по модернизации социальной политики

По словам председателя регионального отделения партии Михаила Маряхина, в Самарской области реальный денежный доход населения за прошедший год сократился на 7,7%.- Например, средний уровень доходов в сфере образования составляет около 27 тысяч рублей. Это на 23% меньше среднего уровня доходов в целом по стране и в 2,7% раза ниже уровня дохода, который получают чиновники в данной сфере. Средняя зарплата врачей в нашей области ниже среднероссийской на 18% и составляет порядка 20 тысяч рублей, тогда как среднероссийская зарплата составляет почти 35 тысяч рублей, а чиновники в министерстве здравоохранения у нас получают в среднем 94 тысячи рублей. Это в 3,25 раза больше, чем получает рядовой врач, - пояснил он, отметив также, что в нашем регионе на 125 рублей снижен прожиточный минимум, тогда как потребительская корзина является одной из самых дорогих по стране.По мнению Михаила Маряхина, для решения этих проблем необходимо ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, чтобы население облагалось налогами в зависимости от доходов, снизить НДС и налог на прибыль, увеличить ставку на имущество физических лиц для богатых и сверхбогатых граждан, снизить ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. В плане бюджетных мер, нужно принять программу перераспределения бюджетных средств в регионы, в первую очередь в села и малые города для повышения уровня комфорта жизни населения, снизить зарплаты топ-менеджменту предприятий, которые относятся как к госкорпорациям, так и региональным компаниям, а также сократить численность чиновников и ввести почасовую оплату труда. В части социальных мер - необходимо реформировать пенсионную систему, а также повысить оплату и объем социальных гарантий врачам до уровня госслужащих. По словам Михаила Маряхина, это принципиальное предложение партии, и оно также относится к сфере образования.В отрасли ЖКХ, считают представители партии, необходимо реализовать программу массового строительства жилищного фонда социального использования, стимулировать некоммерческий найм жилья для граждан с невысоким уровнем дохода, принять меры по восстановлению кооперативного жилищного движения, оказать господдержку гражданам для приобретения жилья через механизмы жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов, ввести адресные и бюджетные субсидии на приобретение для работников бюджетной сферы, многодетных и молодых семей, создать эффективный государственный механизм переселения граждан из аварийного жилья.Члены партии «Справедливая Россия» предлагают также на федеральном уровне ограничить рост тарифов на коммунальные услуги, установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату услуг ЖКХ на уровне не более чем 10% от совокупного дохода семьи. Кроме того, необходимо отменить взносы за капремонт и ввести ответственность глав регионов за выполнение обязательств по капитальному ремонту.Говоря о сфере трудовых отношений, представители партии отмечают необходимость повышения МРОТ до уровня стран Восточной Европы, т.е. до уровня средней зарплаты в 25 тысяч рублей, принять закон об автоматической индексации заработной платы как в государственном, так и во внебюджетном секторе, расширить права профсоюзов, и, что немаловажно, ввести квотирование первого рабочего места для выпускников учебных заведений.- Все эти предложения направлены на обеспечение выгодных условий для развития и модернизации современного производства, создания новых рабочих мест. Нужна смена всей экономической модели развития, необходимо изменение всей бюджетной и налоговой политики, которая сегодня максимально комфортна в основном для финансового и сырьевого секторов экономики, - сказал Михаил Маряхин.