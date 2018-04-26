Члены градостроительного совета проголосовали против сноса ЦУМа «Самара»

Собственник земельного участка, на котором расположен ЦУМа «Самара», предложил градостроительному совету несколько вариантов по развитию территории. Здесь планировалось строительство 25-этажных жилых домов. Два из предложенных вариантов предполагали снос ЦУМа. В первом случае наличие торгового пространства на этой территории не планировалось вовсе, во втором - его предлагали разместить на участке, примыкающем к скверу. Согласно третьему варианту, универсам остается на месте, а высотки размещаются рядом.Члены градостроительного совета усмотрели в предложенном проекте нарушения строительных нормативов и несоответствие с генеральным планом города. Кроме того, они отметили, что ЦУМ «Самара» является памятником архитектуры советского периода, и сносить его ни в коем случае нельзя. По этим причинам предложение по развитию территории было отклонено.- ЦУМ «Самара» - это достаточно интересное здание, которое в свое время было знаковым. Конечно, хотелось бы его сохранить. Но нужно и развивать прилегающую территорию. Пока члены градостроительного совета не увидели грамотного интересного предложения по этому поводу, - прокомментировала ситуацию глава города Елена Лапушкина.