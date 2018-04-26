Члены градостроительного совета проголосовали против сноса ЦУМа «Самара»
На его месте планировали построить жилые высотки.
Собственник земельного участка, на котором расположен ЦУМа «Самара», предложил градостроительному совету несколько вариантов по развитию территории. Здесь планировалось строительство 25-этажных жилых домов. Два из предложенных вариантов предполагали снос ЦУМа. В первом случае наличие торгового пространства на этой территории не планировалось вовсе, во втором - его предлагали разместить на участке, примыкающем к скверу. Согласно третьему варианту, универсам остается на месте, а высотки размещаются рядом.
Члены градостроительного совета усмотрели в предложенном проекте нарушения строительных нормативов и несоответствие с генеральным планом города. Кроме того, они отметили, что ЦУМ «Самара» является памятником архитектуры советского периода, и сносить его ни в коем случае нельзя. По этим причинам предложение по развитию территории было отклонено.
- ЦУМ «Самара» - это достаточно интересное здание, которое в свое время было знаковым. Конечно, хотелось бы его сохранить. Но нужно и развивать прилегающую территорию. Пока члены градостроительного совета не увидели грамотного интересного предложения по этому поводу, - прокомментировала ситуацию глава города Елена Лапушкина.
Собственник земельного участка, на котором расположен ЦУМа «Самара», предложил градостроительному совету несколько вариантов по развитию территории. Здесь планировалось строительство 25-этажных жилых домов. Два из предложенных вариантов предполагали снос ЦУМа. В первом случае наличие торгового пространства на этой территории не планировалось вовсе, во втором - его предлагали разместить на участке, примыкающем к скверу. Согласно третьему варианту, универсам остается на месте, а высотки размещаются рядом.
Члены градостроительного совета усмотрели в предложенном проекте нарушения строительных нормативов и несоответствие с генеральным планом города. Кроме того, они отметили, что ЦУМ «Самара» является памятником архитектуры советского периода, и сносить его ни в коем случае нельзя. По этим причинам предложение по развитию территории было отклонено.
- ЦУМ «Самара» - это достаточно интересное здание, которое в свое время было знаковым. Конечно, хотелось бы его сохранить. Но нужно и развивать прилегающую территорию. Пока члены градостроительного совета не увидели грамотного интересного предложения по этому поводу, - прокомментировала ситуацию глава города Елена Лапушкина.
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