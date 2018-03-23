Член самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин об итогах выборов
18 марта на выборах президента Российской Федерации в регионах Приволжского федерального округа Владимир Путин получил 77,33% голосов. За действующего главу государства проголосовали 12,3 млн человек.
По мнению члена самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждина, наиболее весомый вклад в общую победу внёс Приволжский федеральный округ, где отмечалась высокая явка избирателей.
Также, по мнению Вадима Нуждина, одним из главных итогов выборов стал тот факт, что была обеспечена безупречная чистота голосования. В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения из тех, что отмечены на федеральном уровне.
-В целом можно говорить, что округу удалось провести прозрачные и открытые выборы. На это указывает и то, что регионы ПФО показали относительно ровные результаты голосования, когда нет очевидных аутсайдеров или, наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. И мы в Самарской области сделали все, что от нас зависит, чтобы внести посильный вклад в дело нашей общей победы, на благо и для процветания нашей Родины,- сказал Вадим Нуждин
По мнению члена самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждина, наиболее весомый вклад в общую победу внёс Приволжский федеральный округ, где отмечалась высокая явка избирателей.
Также, по мнению Вадима Нуждина, одним из главных итогов выборов стал тот факт, что была обеспечена безупречная чистота голосования. В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения из тех, что отмечены на федеральном уровне.
-В целом можно говорить, что округу удалось провести прозрачные и открытые выборы. На это указывает и то, что регионы ПФО показали относительно ровные результаты голосования, когда нет очевидных аутсайдеров или, наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. И мы в Самарской области сделали все, что от нас зависит, чтобы внести посильный вклад в дело нашей общей победы, на благо и для процветания нашей Родины,- сказал Вадим Нуждин
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 марта 2018
138
23 марта 2018
147
23 марта 2018
108
23 марта 2018
173
23 марта 2018
208
23 марта 2018
167
23 марта 2018 , 17:22
138
Об этом председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты...
23 марта 2018 , 17:15
119
Стартовал он сегодня в городской публичной библиотеке.
23 марта 2018 , 16:43
126
Эксперты считают, что увеличение избирательной активности в регионе - знак доверия к власти разных уровней
Самарская область вошла в ТОП-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы...
23 марта 2018 , 16:05
147
В 1971 году культовые советские фантасты — братья Борис и Аркадий Стругацкие —...
23 марта 2018 , 15:40
108
Летом в нашем городе состоится главный спортивный праздник - Чемпионат мира по футболу. В июне и...
23 марта 2018 , 15:23
144
Выходные в Самаре: празднуем 20-летие выставочного центра «Радуга», подпеваем Jah Khalib и открываем сундук сказок Алексея Толстого
Подходит к концу предпоследняя рабочая неделя марта, который, увы, не сильно радует нас теплой и...
23 марта 2018 , 15:21
173
Об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.
23 марта 2018 , 13:45
208
В четверг, 22 марта, 69-летней женщине понадобилась помощь спасателей.
23 марта 2018 , 13:32
167
Об этом sgpress.ru сообщил представитель компании-подрядчика Денис Шапошников.
23 марта 2018 , 12:45
226
Об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3400
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
3061
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2638
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
20 марта 2018
2508
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2345
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1077
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
793
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
621
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1616
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1774
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.