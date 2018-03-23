Член самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин об итогах выборов

По мнению члена самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждина, наиболее весомый вклад в общую победу внёс Приволжский федеральный округ, где отмечалась высокая явка избирателей.Также, по мнению Вадима Нуждина, одним из главных итогов выборов стал тот факт, что была обеспечена безупречная чистота голосования. В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения из тех, что отмечены на федеральном уровне.-В целом можно говорить, что округу удалось провести прозрачные и открытые выборы. На это указывает и то, что регионы ПФО показали относительно ровные результаты голосования, когда нет очевидных аутсайдеров или, наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. И мы в Самарской области сделали все, что от нас зависит, чтобы внести посильный вклад в дело нашей общей победы, на благо и для процветания нашей Родины,- сказал Вадим Нуждин