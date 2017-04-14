Чистый четверг. «Самарская газета» вышла на уборку города

В порядок приводили мемориальные доски Самары, посвященные литераторам.



В областном центре проходит месячник по благоустройству. Вчера сотрудники «Самарской газеты» вышли на уборку города.



Помыть и привести в порядок было решено мемориальные доски, посвященные литераторам и писателям. Вооружившись тряпками и щетками, журналисты и фотографы отмыли от пыли и грязи пять памятных табличек. Это были мемориальные доски, посвященные классику чувашской литературы Власу Иванову-Паймену, чешкому писателю Ярославу Гашеку, военному историку и автору многих книг Всевоводу Егоршину, писателю Максиму Горькому и поэту Марине Цветаевой.



Напомним, 22 апреля состоится общегородской субботник, поучаствовать в котором сможет любой желающий. Самых активных участников месячника по благоустройству ждет поощрение.