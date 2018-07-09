Число посетителей самарских кафе и ресторанов с начала ЧМ-2018 перевалило за миллион
Самарские заведения на выходных приняли миллионного с начала ЧМ посетителя.
Сейчас число людей, побывавших в городских кафе и ресторанах, уже превысило 1, 1 млн человек.
Эта информация прозвучала на оперативном совещании при главе города Елене Лапушкиной от руководителя городского департамента потребрынка Александра Андриянова.
Сейчас число людей, побывавших в городских кафе и ресторанах, уже превысило 1, 1 млн человек.
Эта информация прозвучала на оперативном совещании при главе города Елене Лапушкиной от руководителя городского департамента потребрынка Александра Андриянова.
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