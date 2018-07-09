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Число посетителей самарских кафе и ресторанов с начала ЧМ-2018 перевалило за миллион

Самарские заведения на выходных приняли миллионного с начала ЧМ посетителя.

Сейчас число людей, побывавших в городских кафе и ресторанах, уже превысило 1, 1 млн человек.

Эта информация прозвучала на оперативном совещании при главе города Елене Лапушкиной от руководителя городского департамента потребрынка Александра Андриянова.
Дата: 9 июля 2018 , 10:20
114
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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