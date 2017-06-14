Число домов без горячей воды в Самаре временно увеличится
С понедельника, 19 июня, начнется ремонт второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ.
Как сообщает пресс-служба ПТС, на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентской, Нагорной, Ново-Вокзальной, Вольской, Металлургов, Металлистов, Свободы.
В планах завершить все ремонтные работы к 3 июля.
Тем потребителям, которые отключены от подачи горячей воды с 2 июня, водоснабжение обещают восстановить до конца недели. Сейчас специалисты приступили к заполнению первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ сетевой водой. В ближайшие дни теплоэнергетики совместно с жилищными организациями начнут работы по возобновлению подачи горячего водоснабжения. Точные сроки подачи ГВС в каждом конкретном доме могут зависеть от ремонтов, проводимых коммунальной компанией, обслуживающей дом.
Как сообщает пресс-служба ПТС, на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентской, Нагорной, Ново-Вокзальной, Вольской, Металлургов, Металлистов, Свободы.
В планах завершить все ремонтные работы к 3 июля.
Тем потребителям, которые отключены от подачи горячей воды с 2 июня, водоснабжение обещают восстановить до конца недели. Сейчас специалисты приступили к заполнению первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ сетевой водой. В ближайшие дни теплоэнергетики совместно с жилищными организациями начнут работы по возобновлению подачи горячего водоснабжения. Точные сроки подачи ГВС в каждом конкретном доме могут зависеть от ремонтов, проводимых коммунальной компанией, обслуживающей дом.
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14 июня 2017 , 16:25
Алексей
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