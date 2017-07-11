Число аварий с детьми в Самарской области увеличилось на 15%

По данным областной ГИБДД, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий и раненых в них детей увеличилось на 15%. В 18 случаях виновниками ДТП были сами дети.В частности, 30 июня в Сызрани по своей неосторожности погиб 12-летний мальчик, который ехал на велосипеде по дороге и неожиданно повернул перед ехавшей машиной. В результате аварии ребенок получил тяжелейшие травмы, от которых скончался в больнице 1 июля.В связи с этим горГИБДД обращается к родителям с просьбой не допускать детей-велосипедистов на дорогу, если они не знают правил дорожного движения. Садясь за руль велосипеда необходимо обязательно пользоваться велошлемом и соответствующей амуницией.Автомобилистам же необходимо помнить, что сейчас у детей летние каникулы, а это значит, что по дворам и дорогам города передвигается большое количество детей – велосипедистов и пешеходов. Водителей просят быть внимательными как внутри дворов, так и на проезжей части.