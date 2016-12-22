«Четырнадцатая» врезалась в КАМАЗ: пострадал один человек

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 27-летний водитель за рулем «четырнадцатой» ехал в снегопад со стороны Отрадного в направлении села Тимашево. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина близко подъехал к впереди идущему грузовику КАМАЗ и врезался в него.В результате ДТП предполагаемый виновник аварии с травмами был доставлен в больницу. По данным полиции, водители обоих машин были в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.