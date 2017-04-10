Четырех рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Ледовое поле площадью 4 квадратных километра с четырьмя рыбаками оторвало от левого берега. Под действием ветра и течения льдину сносило по открытой воде к правому берегу реки Волги. В результате образовалась промоина шириной в 2 километра. Людям, находившимся на льдине, оставалось только ждать помощи от спасателей.

В 16.15 спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти начали операцию по эвакуации рыбаков на берег. Аэроглиссер «Патруль», успешно преодолев преграды из торосов и воды, смог добраться до потерпевших. Благодаря слаженным действиям спасателей поиск и эвакуацию рыбаков удалось завершить до наступления темноты. В 18.00 пострадавшие были доставлены до берега.