Четвертую очередь набережной реконструируют к марту 2018 года

Работы по реконструкции начались на прошлой неделе. Сегодня, согласно проекту, осуществляется устройство временных площадок и ограждений, проводится демонтаж малых архитектурных форм, инженерных сетей. На площадке в настоящее время трудится около 50 специалистов. В пиковое время, когда будут проводиться основные работы, их количество, по словам подрядчика, будет увеличено до 300 человек.

В ходе совещания глава Самары ознакомился с проектом и графиком реконструкции. В ближайшее время здесь будет проводиться демонтаж существующего покрытия, в ходе работ его заменят на плиточное. Перед этим подрядная организация проведет замену инженерных коммуникаций.

Следующим этапом станет строительство фонтана и здания хозяйственно-бытового комплекса. Кроме того, будет проводиться ремонт подпорных стен протяженностью около 980 метров, замена деформационных швов и гидроизоляции. Также будет проведена реконструкция стелы Ладья, установлены новые скамейки, уличное освещение, будут высажены деревья и кустарники. Кроме того, здесь появится велосипедная дорожка.

По словам подрядчиков, работы будут завершены к началу первого зимнего месяца. На время проведения реконструкции набережная и пляж будут закрыты для посещения. В соответствии с графиком, работы должны быть завершены к марту 2018 года. Однако Олег Фурсов поставил задачу максимально сокращать сроки и выполнить большую часть работ уже в этом году.

Глава Самары подчеркнул, что за ходом выполнения работ будет осуществляться контроль как со стороны городских властей, так и со стороны жителей.

- По поручению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина будет создана общественная комиссия, которая будет участвовать в приемке всех этапов реконструкции, - подчеркнул глава Самары.