Через всю Самару можно будет проехать за 50 минут
Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным и председателем совета директоров строительной компании «Корпорация «Кошелев» Владимиром Кошелевым. Обсуждали перспективы развития железнодорожного сообщения в границах города, его корреляцию с пассажирским автотранспортом. В мероприятии также приняли участие представители профильных департаментов и районных администраций.
Создание системы транспортно-пересадочных узлов прописано в соглашении, которое заключили мэрия, Куйбышевская железная дорога и строительные компании «Древо» и «Корпорация «Кошелев». Главная цель совместной работы - дать жителям отдаленных районов и пригородных территорий возможность быстро добираться до центра города.
Например, транспортно-пересадочные узлы возле станций Красный Кряжок в Куйбышевском районе и Ягодная в Крутых Ключах позволят проехать из южной части города в северную напрямую, без пересадок. Время в пути составит в среднем 50 минут - в зависимости от величины пассажиропотока и типа электропоезда. Кроме того, на эти станции можно переориентировать и маршруты других видов общественного транспорта для удобства пересадки пассажиров.
По мнению мэра, строительство транспортно-пересадочных узлов - масштабный и значимый проект не только для города, но и региона в целом. В 2016 году количество пассажиров, перемещающихся по маршруту Красный Кряжок - Самара - Ягодная, составило более миллиона человек. В 2018-м из-за проведения Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение потока более чем в три раза. Олег Фурсов предложил всем участникам соглашения рассчитать стоимость проекта, чтобы обратиться в региональное правительство с просьбой оказать поддержку. По словам Сергея Блохина, за основу может быть взято типовое решение транспортно-пересадочных узлов, построенных на Московской кольцевой железной дороге.
Также обсудили содержание и благоустройство железнодорожной инфраструктуры, платформ с прилегающими к ним территориями. Ведь без специализированных зон обслуживания пассажиров, залов ожидания, перехватывающих парковок решение будет половинчатым.
Глава города поручил своему первому заместителю Владимиру Василенко предусмотреть в бюджете следующего года расходы на обновление системы освещения, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство территорий, расположенных вблизи станций Красный Кряжок, Пятилетка и Ягодная.
Также мэр поручил департаменту градостроительства подготовить поправки в правила землепользования и застройки для изменения статуса участка, на котором планируется построить транспортно-пересадочный узел в Крутых Ключах.
Кроме того, обсудили и возможность переноса станции Ягодная ближе к улице Мира. По мнению Владимира Кошелева, такой шаг в разы увеличит пассажиропоток и сделает станцию более удобной для жителей микрорайона. Решено, что сперва по этой теме проведут опрос общественного мнения.
Комментарий
Олег Фурсов, глава Самары:
- Учитывая, что город достаточно активно развивается, появляются новые микрорайоны, перед властью и бизнесом стоит задача - обеспечить транспортную доступность, улучшить обслуживание населения. Человек, который живет в одном районе, а работает в другом, не должен ощущать неудобств при передвижении по городу.
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