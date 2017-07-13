13 июля 2017 года,
13:09
$ 60.62    69.45   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Через всю Самару можно будет проехать за 50 минут

Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным и председателем совета директоров строительной компании «Корпорация «Кошелев» Владимиром Кошелевым. Обсуждали перспективы развития железнодорожного сообщения в границах города, его корреляцию с пассажирским автотранспортом. В мероприятии также приняли участие представители профильных департаментов и районных администраций. 
 
Создание системы транспортно-пересадочных узлов прописано в соглашении, которое заключили мэрия, Куйбышевская железная дорога и строительные компании «Древо» и «Корпорация «Кошелев». Главная цель совместной работы - дать жителям отдаленных районов и пригородных территорий возможность быстро добираться до центра города. 
 
Например, транспортно-пересадочные узлы возле станций Красный Кряжок в Куйбышевском районе и Ягодная в Крутых Ключах позволят проехать из южной части города в северную напрямую, без пересадок. Время в пути составит в среднем 50 минут - в зависимости от величины пассажиропотока и типа электропоезда. Кроме того, на эти станции можно переориентировать и маршруты других видов общественного транспорта для удобства пересадки пассажиров. 
 
По мнению мэра, строительство транспортно-пересадочных узлов - масштабный и значимый проект не только для города, но и региона в целом. В 2016 году количество пассажиров, перемещающихся по маршруту Красный Кряжок - Самара - Ягодная, составило более миллиона человек. В 2018-м из-за проведения Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение потока более чем в три раза. Олег Фурсов предложил всем участникам соглашения рассчитать стоимость проекта, чтобы обратиться в региональное правительство с просьбой оказать поддержку. По словам Сергея Блохина, за основу может быть взято типовое решение транспортно-пересадочных узлов, построенных на Московской кольцевой железной дороге. 
 
Также обсудили содержание и благоустройство железнодорожной инфраструктуры, платформ с прилегающими к ним территориями. Ведь без специализированных зон обслуживания пассажиров, залов ожидания, перехватывающих парковок решение будет половинчатым. 
 
Глава города поручил своему первому заместителю Владимиру Василенко предусмотреть в бюджете следующего года расходы на обновление системы освещения, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство территорий, расположенных вблизи станций Красный Кряжок, Пятилетка и Ягодная. 
 
Также мэр поручил департаменту градостроительства подготовить поправки в правила землепользования и застройки для изменения статуса участка, на котором планируется построить транспортно-пересадочный узел в Крутых Ключах. 
 
Кроме того, обсудили и возможность переноса станции Ягодная ближе к улице Мира. По мнению Владимира Кошелева, такой шаг в разы увеличит пассажиропоток и сделает станцию более удобной для жителей микрорайона. Решено, что сперва по этой теме проведут опрос общественного мнения.
 
Комментарий

Олег Фурсов, глава Самары: 
 
- Учитывая, что город достаточно активно развивается, появляются новые микрорайоны, перед властью и бизнесом стоит задача - обеспечить транспортную доступность, улучшить обслуживание населения. Человек, который живет в одном районе, а работает в другом, не должен ощущать неудобств при передвижении по городу. 
 
Дата: 13 июля 2017 , 09:43
188
Автор текста: Игорь Озеров
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
13 июля 2017
80
Самарские ученые ищут способ восстановления нарушенных биоритмов человека
Своими глазами: секреты небесной канцелярии. Как блондинки помогают измерить влажность воздуха
13 июля 2017
87
Своими глазами: секреты небесной канцелярии. Как блондинки помогают измерить влажность воздуха
Самарцам предлагают усовершенствовать систему проведения ЕГЭ
13 июля 2017
97
Самарцам предлагают усовершенствовать систему проведения ЕГЭ
В Самаре в этом году отремонтируют два лицея
13 июля 2017
133
В Самаре в этом году отремонтируют два лицея
Через всю Самару можно будет проехать за 50 минут
13 июля 2017
188
Через всю Самару можно будет проехать за 50 минут
Подрядчикам поставили задачу уложить на ремонтируемых улицах деревянные настилы для прохожих
13 июля 2017
145
Подрядчикам поставили задачу уложить на ремонтируемых улицах деревянные настилы для прохожих
Повар Игорь Бесчастнов: «Повара работают руками, вкладывают в свои блюда душу»
13 июля 2017
111
Повар Игорь Бесчастнов: «Повара работают руками, вкладывают в свои блюда душу»
Фонтан «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской отремонтируют в этом году
13 июля 2017
261
Фонтан «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской отремонтируют в этом году
Директора компании-подрядчика будут судить за мошенничество при строительстве подземных переходов в Самаре
12 июля 2017
1679
1
Директора компании-подрядчика будут судить за мошенничество при строительстве подземных переходов в Самаре
Лента новостей
13 июля 2017 , 12:30
80
Самарские ученые ищут способ восстановления нарушенных биоритмов человека
Исследователи в течение 15 лет изучают физиологические свойства биологических часов и их...
13 июля 2017 , 11:47
87
Своими глазами: секреты небесной канцелярии. Как блондинки помогают измерить влажность воздуха
Еще великий русский ученый Михаил Ломоносов заметил: «Человеку ничего не оставалось бы...
13 июля 2017 , 11:34
97
Самарцам предлагают усовершенствовать систему проведения ЕГЭ
Уже более десяти лет все выпускники проходят государственную итоговую аттестацию в форме...
13 июля 2017 , 11:06
104
В селе Рождествено можно увидеть постройки позапрошлого века
Село Рождествено на правом берегу Волги, прямо напротив Самары, многие горожане до сих пор...
13 июля 2017 , 10:18
122
Как самарцы организовали в селе конный клуб
В последнее время все больше горожан решают организовать свое дело на селе. Идут к этому самыми...
13 июля 2017 , 09:49
133
В Самаре в этом году отремонтируют два лицея
Пока ребята на каникулах, городские школы вовсю готовят к новому учебному году. В двух...
13 июля 2017 , 09:43
188
Через всю Самару можно будет проехать за 50 минут
Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
8327
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6391
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5014
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
18 июня 2017
4424
Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
1001
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1596
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
990
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре
13 июня 2017
1299
Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре
«Взрослая жизнь сменила школьные грёзы…» - ежегодно поют выпускники.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.