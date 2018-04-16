Через фейковый аккаунт самарского стадиона в Инстаграм проводят псевдорозыгрыш атрибутики ЧМ-2018

В Инстаграм появился аккаунт samara_arena. Его создатели заверяют пользователей: «администрация"Самара Арена" @samara_arena информирует! Первые 10000 подписчиков получат бесплатно одежду ЧМ2018».На фейковый аккаунт администрации «Самара Арены», по данным на 13:00, за несколько часов подписались более девяти тысяч человек. После этого условия розыгрыша изменились. Число требуемых подписчиков повысили до 20000.Можно предположить, что создатели аккаунта проводят псевдорозыгрыш. Тем более, что в облправительстве sgpress.ru сообщили, что администрация стадиона «Самара Арена» никакого отношения к аккаунту не имеет и никаких розыгрышей не проводит.