Через Самару пытались провезти около 150 тонн товаров марок Nike, Gucci и Samsung из Казахстана

Сотрудники Самарской таможни за один рейд проверили 262 большегруза.



Во время досмотра было выявлено 80 тысяч контрафактных товаров - одежда, обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерия. Продукция была обозначена такими известными товарными знаками, как Nike, Gucci, Armani, Zara, Feerars, Dolce&Gabbana, Hermes, Givenchy, Samsung, IPhone.



По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся проверки.



- Было выявлено около 150 тонн контрафактной продукции, которая ввозилась через пункты пропуска российско-казахстанской границы. Товарные партии направлялись в крупные торговые оптовые рынки, расположенные в Москве и Новосибирске, - сообщил заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Якубов.



Также выявленные товары отличались низким качеством нанесения товарных знаков, а при их производстве использовались не такие материалы, как у оригинального производителя.









