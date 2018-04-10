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Нужен ли в Самаре крематорий

В Самаре 20 муниципальных общественных кладбищ. Их общая площадь превышает 495 гектаров. И увеличивать ее уже некуда.

Например, кладбище «Сорокины Хутора» имеет статус закрытого. То есть хоронить там нельзя. Такое решение принял суд. В ближайшее время такая же участь ждет еще два городских погоста: «Яблонька» и «Кряжское». На них нет мест для новых захоронений. Скоро планируется подписать нормативный акт о закрытии этих кладбищ.

По данным департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары, в 2017 году на муниципальных общественных кладбищах произведено 11  395 погребений, в 2016-м - 11 515. По оценкам специалистов, в городе осталось 130 000 мест для захоронений. Получается, что при существующей статистике погребений, площадей хватит чуть больше чем на 10 лет. При этом в Самаре нет муниципальной земли, которую бы можно было использовать как для увеличения территории существующих кладбищ, так и для открытия новых.

Запрет на новые захоронения на «закрытых» для этого территориях не распространяется на урны с прахом. Так что в какой-то степени разрешить ситуацию могло бы строительство кремационного комплекса. Эта идея обсуждается в Самаре уже не первый год. Сейчас нашелся инвестор, по проекту которого кремационный комплекс может появиться в районе поселка Рубежный Волжского района.

- Анализ опыта других крупных городов России говорит о том, что у кремации есть определенные преимущества по сравнению с традиционным видом - преданием тела земле. Это и уменьшение экологической нагрузки, и сокращение площади захоронения, - прокомментировал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов. - А учитывая, что места для погребений в Самаре становится все меньше, строительство кремационного комплекса - это актуальная и своевременная тема для нашего города.

Участок, на котором планируется построить крематорий, располагается поблизости от Куйбышевского района Самары.  Местные жители, как и обитатели Рубежного, выразили опасение, что появление кремационного комплекса может ухудшить экологическую обстановку. Они выступили против строительства.

За комментарием по этому вопросу «СГ» обратилась к исполнительному директору Союза похоронных организаций и крематориев Елене Андреевой. Она отметила, что в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» зафиксировано, что погребение может осуществляться путем предания тела огню. По ее словам, в России сейчас существует тенденция по строительству кремационных комплексов. Острую необходимость в них испытывают города-миллионники. В большинстве случаев на муниципальных кладбищах существует дефицит мест. К тому же использование крематориев экономически целесообразнее. Такой вариант погребения облегчит процедуру перезахоронения останков, если это вдруг станет необходимо. Людям проще оформлять семейные и родовые захоронения.

По словам Андреевой, есть два фактора, которые могут вызывать у людей неприятие строительства кремационного комплекса.

- С одной стороны, моральный аспект, с другой - опасения за ухудшение экологической обстановки. По второму пункту могу сказать, что оборудование, которое сейчас используют в кремационных комплексах, надежное, дорогое. В нем обязательно есть система дополнительной очистки. Поэтому работа такого комплекса экологически безвредна. Что же касается морального аспекта, то здесь суть кроется в нашем менталитете. В Европе, например, этот вопрос не вызывает такой реакции. Кремационные комплексы располагаются в обустроенных парках памяти. По сути это те же кладбища. Но люди там совершенно спокойно гуляют, можно даже встретить мам с колясками. У нас просто нужно объяснять, почему и для чего нужно это строительство, скажется оно на экологии или нет, - подытожила исполнительный директор Союза.

Напомним, что недавно глава Самары Елена Лапушкина посетила место предполагаемого строительства крематория и заявила, что этот проект требует детального рассмотрения.

- Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководства Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей, - сказала мэр. На этойнеделе глава города вновь планирует выехать на место предполагаемого строительства кремационного комплекса.

Проблема с местами для погребений характерна не только для Самары. Во многих крупных городах России уже действуют кремационные комплексы. В Московской области их четыре. По одному крематорию есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону и Волгограде.

В последнем из перечисленных городов он появился в 2011 году. Юрисконсульт волгоградского похоронного дома «Память» Магомед Абакаров рассказал об особенностях работы комплекса.

- Здание для крематория нам строить не пришлось. Его разместили в бывшем производственном помещении. Перед открытием мы прошли все экспертизы, разрешительную документацию утверждал главный санитарный врач России, - сказал Абакаров. - В крематории используется современное дорогостоящее оборудование. На трубе установлен хромо-сорбционный фильтр. Он предотвращает и сводит к нулю возможные вредные выбросы. У нас делали замеры разные надзорные организации, замечаний никогда не было. Жалобы от жителей близлежащих домов ни к нам, ни в городскую администрацию не поступали.

По словам Абакарова, кремация - экономически более выгодный вид захоронения, но он пока не вполне востребован из-за традиций.

- Несмотря на это, с каждым годом к нам обращается все больше людей за проведением этой процедуры. В первый год работы было немногим более ста кремаций. В 2017-м их стало уже около тысячи. Мне кажется, дело в том, что люди у нас ко всему новому и непривычному относятся с осторожностью.
Дата: 10 апреля 2018 , 11:10
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
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