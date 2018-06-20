Чемпионат везде: от чипсов до туалетной бумаги

Чемпионат мира повсюду: в заголовках газет, на автобусах, на улицах, на магазинных полках. Помимо сувенирной продукции на каждый вкус и цвет, полки супермаркетов пополнились новыми линейками привычных продуктов, выпущенных специально к мундиалю. Мы прогулялись по магазинам Самары, чтобы набрать продуктовую корзину Чемпионата мира по футболу.Если верить надписи на упаковке, производители Lay’s закинули приз в каждую пачку и украсили ее лицом болельщика.Для тех, кто предпочитает не засиживаться дома, Jacobs Monarch выпустил специальную упаковку бодрости. Вместе с кофе покупатель получает небольшой футбольный мяч.Производители жевательной резинки выпустили специальную серию к мундиалю – «тропический гол» со вкусом лайма, маракуйи и мяты.В упаковку «Медвежонка Барни» положили специальный приз. Маленьким сладкоежкам предлагают собрать свой футбольный стадион. В каждой пачке лежит часть игрового коллажа.Кукурузные чипсы вышли со специальным традиционно-русским вкусом - докторской колбасой.Ну а производители печенья придали оригинальности форме своего продукта и добавили новые начинки, как, например, воздушный рис и шоколад.Попугай на упаковке Johnson's baby в бутсах и с футбольным мячом предлагает взять к шампуню гель для купания в подарок.Дальше всех пошли производители соусов Heinz. К Чемпионату мира они выпустили целую линейку новых соусов, каждый из которых является национальным соусом стран-участниц. На полках магазинов уже засветились русский сметанный соус с луком, итальянский пармезано и французский тартар.Туалетная бумага - самая незаменимая часть продуктовой корзины, не так ли? Никаких розыгрышей и призов производители бумаги familia не предлагают, но зато украсили симпатичного пингвина на упаковке нарядом российского игрока.