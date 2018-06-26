Чемпионат России для "Крыльев Советов" начнется с ЦСКА
Что нового у самарской футбольной команды "Крылья Советов".
- Руководство клуба, его работники и футболисты центра подготовки временно квартируют на круизном теплоходе «Федор Достоевский», стоящем у речного вокзала (офис на Шушенской отдан под официальных лиц Чемпионата). Здесь проходят встречи болельщиков накануне самарских матчей турнира. В минувшую среду мы принимали на верхней палубе теплохода, где оборудовали мини-стадион и театрализованную площадку, гостей из Дании и Австралии.
Новости о нашей команде. 19 июня она отправилась на свой первый летний учебно-тренировочный сбор в Сербию. Как и год назад, «Крылья» живут и тренируются в местечке Стара Пазова под Белградом. Там футбольный национальный центр Сербии. Запланированы контрольные матчи. В Сербии «Крылья» пробудут до 30 июня.
Накануне вылета на сбор заключили соглашения с восемью футболистами. Продлены контракты с Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым, Олегом Ланиным и Михаилом Тихоновым. Состав пополнили три новичка: защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за «Оренбург» и «Анжи», защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был «Енисей», и голкипер Михаил Опарин, выступавший ранее за «Енисей» и «Тосно».
На сегодня в Сербии в расположении «Крыльев» находятся 22 игрока. Это вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин; защитники Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов; полузащитники Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Геннадий Киселев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович; нападающие Сергей Корниленко, Илья Визнович и Александр Соболев. А также подъехал на просмотр защитник Игорь Калинин из «Краснодара».
С рядом игроков у «Крыльев» завершились соглашения. Это голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. Клуб поблагодарил их за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Защитник Кирилл Гоцук продолжит на правах аренды выступать за курский «Авангард».
В минувшее воскресенье наша команда провела первый контрольный матч. Соперником стал «Земун», выступающий в сербской суперлиге. Тренерский штаб «Крыльев» во главе с Андреем Тихоновым выставил на эту встречу два состава, каждый из которых провел на поле по половине первого и второго таймов. Поединок прошел с преимуществом самарцев. В итоге исход матча решил один мяч. На 80-й минуте ворота сербской команды поразил Александр Соболев - 1:0. Следующий матч «Крылья» проведут 27 июня против клуба «Яньбань Фудэ», представляющего китайскую суперлигу.
Вторая команда «Крыльев Советов» также начала подготовку к новому сезону в ПФЛ. Под руководством Владимира Кухлевского, Василия Мазура, Динара Шарипова и Виктора Гауса на первом учебно-тренировочном сборе будут тренироваться 26 футболистов, в том числе игроки на просмотре. Все они живут на «Достоевском», а занимаются на стадионе «Нефтяник» на 116-м километре и в тренажерном зале неподалеку. В рамках первого сбора у «КС-2» запланированы четыре контрольных поединка. Планируется, что первенство ПФЛ начнется 18 июля.
И последняя новость. В офисе российской футбольной премьер-лиги обсудили проект календаря чемпионата России 2018-2019 гг. В первом туре, 29 июля, «Крылья Советов» должны принять на своем поле «серебряного» призера прошлого сезона - столичный ЦСКА. Другие пары выглядят так: «Ростов» - «Ахмат», «Енисей» - «Зенит», «Арсенал» - «Динамо», «Рубин» - «Краснодар», «Урал» - «Анжи», «Уфа» - «Локомотив», «Спартак» - «Оренбург». В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.
- Руководство клуба, его работники и футболисты центра подготовки временно квартируют на круизном теплоходе «Федор Достоевский», стоящем у речного вокзала (офис на Шушенской отдан под официальных лиц Чемпионата). Здесь проходят встречи болельщиков накануне самарских матчей турнира. В минувшую среду мы принимали на верхней палубе теплохода, где оборудовали мини-стадион и театрализованную площадку, гостей из Дании и Австралии.
Новости о нашей команде. 19 июня она отправилась на свой первый летний учебно-тренировочный сбор в Сербию. Как и год назад, «Крылья» живут и тренируются в местечке Стара Пазова под Белградом. Там футбольный национальный центр Сербии. Запланированы контрольные матчи. В Сербии «Крылья» пробудут до 30 июня.
Накануне вылета на сбор заключили соглашения с восемью футболистами. Продлены контракты с Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым, Олегом Ланиным и Михаилом Тихоновым. Состав пополнили три новичка: защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за «Оренбург» и «Анжи», защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был «Енисей», и голкипер Михаил Опарин, выступавший ранее за «Енисей» и «Тосно».
На сегодня в Сербии в расположении «Крыльев» находятся 22 игрока. Это вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин; защитники Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов; полузащитники Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Геннадий Киселев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович; нападающие Сергей Корниленко, Илья Визнович и Александр Соболев. А также подъехал на просмотр защитник Игорь Калинин из «Краснодара».
С рядом игроков у «Крыльев» завершились соглашения. Это голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. Клуб поблагодарил их за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Защитник Кирилл Гоцук продолжит на правах аренды выступать за курский «Авангард».
В минувшее воскресенье наша команда провела первый контрольный матч. Соперником стал «Земун», выступающий в сербской суперлиге. Тренерский штаб «Крыльев» во главе с Андреем Тихоновым выставил на эту встречу два состава, каждый из которых провел на поле по половине первого и второго таймов. Поединок прошел с преимуществом самарцев. В итоге исход матча решил один мяч. На 80-й минуте ворота сербской команды поразил Александр Соболев - 1:0. Следующий матч «Крылья» проведут 27 июня против клуба «Яньбань Фудэ», представляющего китайскую суперлигу.
Вторая команда «Крыльев Советов» также начала подготовку к новому сезону в ПФЛ. Под руководством Владимира Кухлевского, Василия Мазура, Динара Шарипова и Виктора Гауса на первом учебно-тренировочном сборе будут тренироваться 26 футболистов, в том числе игроки на просмотре. Все они живут на «Достоевском», а занимаются на стадионе «Нефтяник» на 116-м километре и в тренажерном зале неподалеку. В рамках первого сбора у «КС-2» запланированы четыре контрольных поединка. Планируется, что первенство ПФЛ начнется 18 июля.
И последняя новость. В офисе российской футбольной премьер-лиги обсудили проект календаря чемпионата России 2018-2019 гг. В первом туре, 29 июля, «Крылья Советов» должны принять на своем поле «серебряного» призера прошлого сезона - столичный ЦСКА. Другие пары выглядят так: «Ростов» - «Ахмат», «Енисей» - «Зенит», «Арсенал» - «Динамо», «Рубин» - «Краснодар», «Урал» - «Анжи», «Уфа» - «Локомотив», «Спартак» - «Оренбург». В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.
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