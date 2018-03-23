Чем угощает Самара. Завтраки – домашний омлет или пара брускетт?
Летом в нашем городе состоится главный спортивный праздник - Чемпионат мира по футболу. В июне и июле Самара встретит немало туристов. Наши корреспонденты выяснили, что вкусного приготовила областная столица для гостей и жителей. Продолжаем знакомиться с гастрономией и сегодня рассказываем, где и чем можно позавтракать в городских кофейнях и ресторанах.
Не так давно в Самаре открылась Эклерная, поэтому в меню этого заведения мы решили заглянуть в первую очередь. Традиционное блюдо на завтрак - каша. Эклерная предлагает два вида: рисовую с муссом тирамису за 170 рублей и пшенную с тыквой и хурмой - за 160.
Также можно заказать блины с различной начинкой - с творогом (210 рублей), с лососем и малосольным огурцом (270 рублей), с говядиной (350 рублей). Сырники с вареньем из клюквы и сметаны будут стоить 230 рублей. Глазунья с моцареллой и севиче из кабачков - 190 рублей, яйцо бенедикт с лососем и голландским соусом - 390 рублей, а омлет с крабовым мясом - 450 рублей.
Не секрет, что в основном завтраки можно найти в кофейнях. Открываем меню Carrie. Итак, на завтрак в заведении можно заказать овсяную или рисовую кашу - на молоке или воде на выбор (99 рублей). Пшенная каша с тыквой обойдется в 129 рублей. Сырники или панкейки можно попробовать за 195 рублей. Яйца пашот с ветчиной или курицей стоят 230 рублей, с семгой - 270. Скрэмбл с копченой курицей можно заказать за 205 рублей, с семгой - за 225 рублей.
В Coffee Cake овсяная каша стоит 100 рублей, гречневая с молоком - 110 рублей, а каша с грушей и печеньем - 140 рублей. Оладьи с топингом на выбор обойдутся в 120 рублей, блины с творогом - 135 рублей, с мясом - 150 рублей. Съесть на завтрак сырники можно за 135 рублей. Обычный омлет или яичница стоят 120 рублей, а с картофельным драником и фасолью - 150. Две горячие сосиски в кляре - корн-дог - можно попробовать за 185 рублей.
«КофеДжой» предлагает гостям овсяную кашу с ягодами или кленовым сиропом за 180 рублей. Есть венские вафли с шоколадом (220 рублей) или кленовым сиропом (200 рублей), сырники с ягодным соусом и сметаной (220 рублей) и несколько видов панкейков от 195 рублей. Также в кафе большой выбор блюд из яиц. Например, яйцо бенедикт с креветками, печеным томатом и шпинатом стоит 350 рублей. Омлет со слабосоленым лососем, авокадо, печеными томатами и пикантным соусом - 390 рублей, а яичница с беконом, ветчиной, колбасками, обжаренным картофелем свежими и печеными овощами обойдется на 5 рублей дороже.
В Мегаполисбаре People’s каша на выбор стоит 80 рублей, сырники - 150 рублей, панкейки - 145 рублей, оладьи из цукини со слабосоленой семгой - 255 рублей. Омлет - от 180 рублей. В ресторане можно заказать три вида сытных завтраков. Это британский за 330 рублей (колбаски гриль, бекон с чиабаттой, фасоль, глазунья и овощи), европейский за 420 рублей (молочные сосиски, брускетты со сливочным сыром и лососем, скрэмбл с капустой брокколи, томат и сельдерей) и американский за 320 рублей (куриный или говяжий бифштекс, глазунья, чиабатта, бекон со сливочным сыром, овощи).
В меню «Бенджамина» овсяная и рисовая каша стоят 109 рублей, блины - от 99 рублей, сырники со сметаной - 109 рублей. Самым голодным предлагают за 199 рублей фритатту по-итальянски (омлет с грибами, сыром, кукурузой, горошком, болгарским перцем и зеленью) или американский завтрак - комбо из драников, яичницы, бекона и тостов.
Если у вас утром не хватает времени, можно позавтракать в "Макдоналдсе". МакМаффин с яйцом стоит 79 рублей, с беконом - 79 рублей, с котлетой - от 94 рублей. Овсяную кашу можно купить за 82 рубля, омлет или блины - за 95 рублей. Большой завтрак - булочка, омлет, котлета из свинины, картофельный оладушек и порция джема обойдутся в 149 рублей.
Ну, а если хотите сэкономить и позволяет время, можно заранее купить продукты в магазине и приготовить завтрак самим. Например, в «Пятерочке» пачка овсянки стоит от 44 рублей, десяток яиц - от 54 рублей, творог - от 66 рублей, сосиски - от 100 рублей.
Не так давно в Самаре открылась Эклерная, поэтому в меню этого заведения мы решили заглянуть в первую очередь. Традиционное блюдо на завтрак - каша. Эклерная предлагает два вида: рисовую с муссом тирамису за 170 рублей и пшенную с тыквой и хурмой - за 160.
Также можно заказать блины с различной начинкой - с творогом (210 рублей), с лососем и малосольным огурцом (270 рублей), с говядиной (350 рублей). Сырники с вареньем из клюквы и сметаны будут стоить 230 рублей. Глазунья с моцареллой и севиче из кабачков - 190 рублей, яйцо бенедикт с лососем и голландским соусом - 390 рублей, а омлет с крабовым мясом - 450 рублей.
Не секрет, что в основном завтраки можно найти в кофейнях. Открываем меню Carrie. Итак, на завтрак в заведении можно заказать овсяную или рисовую кашу - на молоке или воде на выбор (99 рублей). Пшенная каша с тыквой обойдется в 129 рублей. Сырники или панкейки можно попробовать за 195 рублей. Яйца пашот с ветчиной или курицей стоят 230 рублей, с семгой - 270. Скрэмбл с копченой курицей можно заказать за 205 рублей, с семгой - за 225 рублей.
В Coffee Cake овсяная каша стоит 100 рублей, гречневая с молоком - 110 рублей, а каша с грушей и печеньем - 140 рублей. Оладьи с топингом на выбор обойдутся в 120 рублей, блины с творогом - 135 рублей, с мясом - 150 рублей. Съесть на завтрак сырники можно за 135 рублей. Обычный омлет или яичница стоят 120 рублей, а с картофельным драником и фасолью - 150. Две горячие сосиски в кляре - корн-дог - можно попробовать за 185 рублей.
«КофеДжой» предлагает гостям овсяную кашу с ягодами или кленовым сиропом за 180 рублей. Есть венские вафли с шоколадом (220 рублей) или кленовым сиропом (200 рублей), сырники с ягодным соусом и сметаной (220 рублей) и несколько видов панкейков от 195 рублей. Также в кафе большой выбор блюд из яиц. Например, яйцо бенедикт с креветками, печеным томатом и шпинатом стоит 350 рублей. Омлет со слабосоленым лососем, авокадо, печеными томатами и пикантным соусом - 390 рублей, а яичница с беконом, ветчиной, колбасками, обжаренным картофелем свежими и печеными овощами обойдется на 5 рублей дороже.
В Мегаполисбаре People’s каша на выбор стоит 80 рублей, сырники - 150 рублей, панкейки - 145 рублей, оладьи из цукини со слабосоленой семгой - 255 рублей. Омлет - от 180 рублей. В ресторане можно заказать три вида сытных завтраков. Это британский за 330 рублей (колбаски гриль, бекон с чиабаттой, фасоль, глазунья и овощи), европейский за 420 рублей (молочные сосиски, брускетты со сливочным сыром и лососем, скрэмбл с капустой брокколи, томат и сельдерей) и американский за 320 рублей (куриный или говяжий бифштекс, глазунья, чиабатта, бекон со сливочным сыром, овощи).
В меню «Бенджамина» овсяная и рисовая каша стоят 109 рублей, блины - от 99 рублей, сырники со сметаной - 109 рублей. Самым голодным предлагают за 199 рублей фритатту по-итальянски (омлет с грибами, сыром, кукурузой, горошком, болгарским перцем и зеленью) или американский завтрак - комбо из драников, яичницы, бекона и тостов.
Если у вас утром не хватает времени, можно позавтракать в "Макдоналдсе". МакМаффин с яйцом стоит 79 рублей, с беконом - 79 рублей, с котлетой - от 94 рублей. Овсяную кашу можно купить за 82 рубля, омлет или блины - за 95 рублей. Большой завтрак - булочка, омлет, котлета из свинины, картофельный оладушек и порция джема обойдутся в 149 рублей.
Ну, а если хотите сэкономить и позволяет время, можно заранее купить продукты в магазине и приготовить завтрак самим. Например, в «Пятерочке» пачка овсянки стоит от 44 рублей, десяток яиц - от 54 рублей, творог - от 66 рублей, сосиски - от 100 рублей.
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